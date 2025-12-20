ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

Mor una noia de 20 anys que anava en patinet atropellada per un cotxe a Sant Cugat

El sinistre s'ha produït aquest dissabte al migdia al carrer de Verdi, a l'Eixample Sud

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 18:23
Actualitzat el 20 de desembre de 2025 a les 18:24

Una noia de 20 anys que anava en patinet ha mort aquest dissabte al migdia després de ser atropellada per un cotxe a Sant Cugat del Vallès, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11.57 hores al carrer de Verdi, a l'Eixample Sud i a tocar del Club de Golf Sant Cugat. Tres dotacions dels Bombers i cinc ambulàncies del SEM s'han desplaçat a la zona, però no han pogut fer res per salvar la vida de la jove. La Policia Local de Sant Cugat s'ha fet càrrec de la investigació del sinistre.

