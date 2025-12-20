ARA A PORTADA
Els especialistes que arriben als llocs més inaccessibles: "Per ser GRAE és imprescindible la polivalència" Jan Cañadell Puigmartí
Les cares que formen l'equip de rescat especialitzat dels Bombers: "Salvar vides no té preu" Jan Cañadell Puigmartí
Ordeig diu que el primer radi del focus de PPA no es modifica pel positiu de Sant Cugat i fa una crida a la calma Redacció
La Montse i el Pepe de l'Stop, 50 anys sent els reis dels regals i les joguines Marc Béjar Permanyer
Mor una noia de 20 anys que anava en patinet atropellada per un cotxe a Sant Cugat
El sinistre s'ha produït aquest dissabte al migdia al carrer de Verdi, a l'Eixample Sud