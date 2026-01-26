L’alcalde de Sant Cugat demana a Paneque que els Túnels de Vallvidrera siguin de franc durant el “caos” de Rodalies

L’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat durant el cap de setmana a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que els Túnels de Vallvidrera siguin de franc “mentre duri el caos a Rodalies”. El batlle ha posat l’exemple del peatge del Garraf i ha demanat que es faci el mateix amb el que uneix el Vallès amb Barcelona. Vallès va explicar a la xarxa social X que ha fet aquesta petició a Paneque. De moment, sense resposta positiva.
Les vies d'accés a Barcelona registren retencions aquest dilluns al matí. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha congestió tant a la Ronda Litoral com a la de Dalt, d'uns 10 quilòmetres; a l'A-2 uns nou entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal, vuit a la B-23 entre Sant Joan Despí i el Papiol; i cinc a la C-32 entre Gavà i Sant Boi, pels que fa als accessos pel sud. En relació amb els del nord, també hi ha retencions a la C-58 entre Ripollet i Barcelona -uns 4 quilòmetres-, a la C-31 entre Montgat i Badalona -també cinc- i a la C-32 entre Cabrera i Cabrils -uns tres-. A més, a l'AP-7 hi ha retencions entre Montornès i Parets, i entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès.
Reforç del servei de busos
Diumenge, el Govern català va reforçar un 175% l'oferta habitual de busos interurbans que connecten el Vallès Occidental i el Maresme amb Barcelona en els recorreguts que coincideixen amb el tren. També es va doblar el que uneix amb el Garraf i es va triplicar la connexió amb Tarragona. Segons va indicar Territori en una nota de premsa, són els recorreguts que tenen més demanda d'usuaris del servei de Rodalies. En total, es van sumar un centenar d'autobusos.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat comparèixer dimecres al ple del Parlament com a president en funcions per donar explicacions de la crisi a Rodalies. La Junta de Portaveus serà l'encarregada d'incloure formalment aquesta petició a l'ordre del dia. De fet, ja estava previst que Dalmau se sotmeti dimecres a la sessió de control en substitució del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està ingressat a l'hospital recuperant-se de l'osteomielitis púbica. Dalmau, a través del seu compte a X, ha exigit "solucions immediates a Adif i Renfe" després d'un altre matí caòtic amb talls intermitents a Rodalies.