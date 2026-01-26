Desconcert absolut a Rodalies amb tres aturades del servei en menys de tres hores

Rodalies ha viscut un inici de dilluns caòtic, que se suma a una setmana prèvia marcada pels vaivens i les suspensions del servei. Per arrencar la darrera setmana del mes de gener, la tònica no ha estat diferent. Diumenge a la nit, la darrera informació apuntava que aquest dilluns els trens circularien amb normalitat. A primera hora, però, tant Renfe com el portaveu de la companyia, Antonio Carmona, han advertit a través de diferents canals que els combois quedaven aturats. Entre les sis i les vuit, hi ha hagut fins a dos talls, que s'han allargat diversos minuts. Els combois han quedat frenats per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif. Poc abans de les nou, l'activitat es reprenia. Això sí, amb demores. A un quart de deu, els usuaris tornaven a quedar a l'andana i alguns fins i tot no podien passar les portes d'accés. A dos quarts de deu, els aparells tornaven a estar en marxa.
Informadors de la companyia ferroviària indicaven als passatgers la situació del servei. En estacions com la de la plaça d'Espanya o Sabadell Centre, el personal actualitzava l'estat dels trens, que havien anat recuperant la normalitat, amb retards en la línia R4. Alguns optaven per agafar els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) o autobusos dels transport públic per evitar contratemps inesperats. En declaracions a diversos mitjans, Carmona ha argumentat que, quan hi ha una incidència al centre de control que Adif té a l’Estació de França, s’atura la circulació de trens “per seguretat”. I ha posat aquest exemple: “És com si a Barcelona tots els semàfors es posen en vermell, pares la circulació perquè hi hagi seguretat”. El portaveu ha demanat “disculpes” als usuaris per la situació d’aquest dilluns al matí i ha garantit “treball, treball i treball” per part dels equips.
Plou sobre mullat en el cas de Rodalies. En els últims dies, els viatgers han estat els grans damnificats per les deficiències a les vies, que han escalat fins al terreny polític. L'intercanvi d'acusacions s'ha repetit entre la Generalitat, Renfe, Adif i els maquinistes. Els despreniments -d'arbres i fins i tot un mur que va provocar la mort d'un conductor a Gelida- han evidenciat les mancances de la xarxa. El debat continua obert i la tensió creix entre els diferents actors implicats.