Ordeig diu que el primer radi del focus de PPA no es modifica pel positiu de Sant Cugat i fa una crida a la calma

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha dit que la troballa d’un senglar positiu de pesta porcina africana (PPA) a Sant Cugat ha obligat a modificar el segon radi del focus però no el primer. Amb la nova configuració, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s’inclouen en la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural. A més, s’incorporen dues granges al perímetre, els animals de les quals s’analitzaran dilluns. El conseller ha fet una crida a la calma i ha assegurat que era “previsible” que es pogués trobar algun positiu més allunyat de la zona zero. A més, ha assegurat que s’ha dut a terme un "operatiu reforçat" a Sant Cugat del Vallès.
“Aquest era un animal que estava malalt i l’hem trobat relativament d’hora des que es va infectar. Era normal que es pogués desplaçar una mica”, ha dit el titular d’Agricultura, que ha remarcat que tots els animals trobats fora del perímetre han sigut negatius. Aquest animal és el primer cas positiu que no es detecta a Cerdanyola del Vallès. El conseller ha assegurat que s’ha dut a terme un "operatiu reforçat" a Sant Cugat del Vallès, al voltant de l’animal detectat amb la malaltia.
Amb aquesta ampliació, ja són 83 els municipis inclosos dins la zona de baix risc i prop de 95 municipis dins la zona infectada, que comprèn tant l’alt com el baix risc.
La modificació comporta la incorporació de dues granges situades dins els municipis recentment afectats: una explotació comercial i una granja escola. L’equip de veterinaris oficials analitzarà aquestes dues explotacions el proper dilluns, que se sumaran a les 55 ja inspeccionades amb resultat negatiu. Fins avui, el Departament ha analitzat un total de 390 senglars, dels quals 27 han donat positiu a PPA.