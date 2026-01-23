El consum d'aigua puja gairebé un 6% en un any a Sabadell

Regar, cuinar, dutxar-se, omplir piscines, rentar el cotxe i un llarg etcètera d’accions més que podríem anomenar sobre els usos que té l’aigua en el nostre dia a dia. Segons les dades de la companyia encarregada de la gestió de l’aigua a la ciutat, Aigües Sabadell, durant el 2025 s’hi van consumir més de 10,07 milions de metres cúbics d’aigua potable, l’equivalent a més de 4.000 piscines olímpiques plenes fins a dalt de tot. La xifra total de consum per ús –l’aigua facturada– ha augmentat un 5,97% en passar dels 9,5 als poc més de 10 milions de litres cúbics. Aquesta xifra global, que pot augmentar per diversos motius com el creixement de la població o la detecció d’irregularitats que feien que l’aigua consumida no passés pel comptador, es desglossa en diverses categories: el consum domèstic, el comercial, l’industrial, el municipal i altres usos, com el consum d’aigua en obres, contra incendis i comunitats de veïns, principalment.
Del consum total a la ciutat durant tot el 2025, gairebé el 80% va ser d’ús domèstic (dutxa, cuina, rentadora...) amb un total de 7,9 milions de metres cúbics, un 4,1% més que l’any anterior. Des de la companyia, però, destaquen el “compromís” i la “sensibilització” de la ciutadania de Sabadell, ja que el consum domèstic és de 95 litres per habitant cada dia i se situa molt per sota de la mitjana del Vallès, que és de 116 litres/habitant/dia, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua del 2024. Respecte a la resta de categories, cal destacar l’ús comercial, que ha estat l’única categoria que ha disminuït el consum, en passar dels més de 990.000 metres cúbics d’aigua el 2024 als gairebé 930.000, és a dir, una davallada de més d’un 6%. D’altra banda, en l’ús industrial ha crescut el consum de l’aigua un 18,5% en un any; el consum municipal, ha incrementat un 32,2%, i, finalment, el darrer grup que engloba diverses subcategories també ha crescut gairebé un 25% en un any. En acabar l’any, la dotació d’aigua –la quantitat global prevista per fer servir a la ciutat, no el que es consumeix– ha estat de 159 litres per habitant cada dia, tres punts per sota del 2024.
Èxit de l’aigua pròpia
Respecte a l’aigua no potable, el 2025 s’han distribuït 79.665 metres cúbics d’aigua regenerada, un 11% menys que el 2024. Des de la companyia, però, asseguren que “l’aigua regenerada va ser clau per a usos alternatius durant la sequera”. Cal destacar que enguany ha augmentat un 20% la distribució a través de la xarxa dual del polígon de Sant Pau de Riu Sec, ja que el 55% de l’aigua que consumeixen els comerços i indústries de la zona ja és regenerada. Així, es consolida el model de distribució d’aigua regenerada a través d’una xarxa pròpia. A part, el 97% de l’aigua potable consumida a la ciutat prové de la compra al proveïdor en alta Aigües Ter Llobregat (ATL). La nova potabilitzadora que es posarà en marxa aviat a la ciutat, permetrà reduir la dependència d’ATL –que treu l’aigua dels embassaments– i cobrir fins a un 10% de la demanda amb aigua procedent dels pous i mines del Parc Catalunya i riu Ripoll. Des de la companyia, tenen l’objectiu de potenciar encara més els usos de l’aigua regenerada per reduir el consum d’aigua potable a la ciutat. Durant la primera meitat de 2026 ja es distribuirà l’aigua regenerada, procedent de la depuradora del Riu Sec, conclouen.