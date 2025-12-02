La Romeria de Matadepera a Montserrat reuneix prop d'un centenar de romeus

La ciutadania de Matadepera va viure dissabte passat un d'aquells dies que queda gravat. La jornada va servir per celebrar la Romeria de Matadepera a Montserrat, organitzada per la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Matadepera i la seva parròquia de Sant Joan, amb la participació de diverses entitats culturals i ciutadanes del poble. Prop d’un centenar de romeus van formar part de l'expedició. Alguns, a peu des de Monistrol, amb la col·laboració de la Unió Excursionista de Matadepera; altres, amb autocar o vehicles particulars.Tots ells, això sí, van lluir un fulard dissenyat pel Col·lectiu d’Art de Matadepera.
La missa conventual, celebrada a la basílica de Montserrat pel pare Joan M. Mayol -director de la confraria de Montserrat- i concelebrada pel rector de la parròquia matadeperenca, el mossèn Guillem López, va reunir el teixit associatiu local. No van faltar a la cita entitats com la Coral de Matadepera, que va cantar els goigs de Sant Llorenç, o els portants de Sant Llorenç, que van complir el somni de portar el Sant a la Basílica per saludar la Moreneta. Amb la col·laboració de l’Agrupació sardanista La Mola, es va interpretar a l’orgue un fragment de la sardana La Mola de Matadepera, del compositor Jordi León, que l’any 2022 va ser guanyadora d’un premi com a millor sardana de l’any, i que per primera vegada es va ballar al presbiteri, per la colla sardanista Mirant al Cel, de Sabadell.
Les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, diversos regidors i el president de la Confraria de Matadepera, Joan Rios, van compartir la vivència amb els veïns. Tot plegat, va finalitzar amb la simbologia de l’agermanament de les dues muntanyes, que són emblema i santuari, ja que cada any des de dalt de la Mola, en processó, es canten els goigs de Sant Llorenç i el Virolai mirant a Montserrat. Enguany, des de Montserrat i mirant a la Mola, acompanyats per la imatge de Sant Llorenç, que va ser traslladat pel Mil·lenari.