Què puc fer aquest cap de setmana?

Els actes en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona omplen la programació. Als municipis del Vallès Occidental se celebren fires, curses i diades especials en cada localitat.
Barberà
Diada castellera
Data: 8 de març
Detalls: El pròxim diumenge, la plaça de la Unitat acull la diada d’inici de temporada dels Castellers de Sabadell. En aquesta jornada, que començarà a les 12 hores, els Saballuts compartiran plaça amb altres colles, com els Castellers de Cerdanyola i la Colla Jove de Barcelona.
Ripollet
Marxa de les Dones i ballada de Gitanes
Data: 8 de març
Lloc: Parc del riu Ripoll
Detalls: De 9.45 a 13.30 h, des del parc del riu Ripoll, la Marxa de les Dones recorrerà Ripollet. Es tracta d’una prova no competitiva, amb caràcter reivindicatiu. L’arribada serà a la rambla de Sant Jordi, on es farà una activitat de zumba. També diumenge, a les 11, hi haurà ballada de Gitanes a les pistes de l’ESBAR.
Sant Llorenç
5a Fira de la Dona
Data: 8 de març
Detalls: La 5a Fira de la Dona d’aquest diumenge al matí serà la trobada amb més expositores des de l’inici de la iniciativa. Hi haurà més d’una seixantena de paradetes entre emprenedores, artistes i artesanes que ocuparan tota l’avinguda de Catalunya i el passeig de la Rectoria. Els productes i serveis que es presentaran i vendran van des de la ratafia fins a la roba nova i d’ocasió, passant per la joiera artesana o els tallers de pintar cares i de fer espelmes. La presentació d’un llibre infantil, la música i la gresca completaran la festa de la Fira.
Badia
El mes de la dona
Detalls: Badia celebra el mes de la dona durant tot el març, amb un gran nombre d’activitats que tindran lloc a diversos espais del municipi. L’acte central tindrà lloc divendres, a la plaça de les Entitats. Diumenge al migdia, Tumenge Calí organitza el Torneig de futbol dones al Camp Johan Cruyff. El mateix dia, a les 17.30 hores, la Coral la Ginesta oferirà l’espectacle ‘Dona’m Música 2026’, amb prèvia del Coro del Casal de la Gent Gran, a l’Auditori Antonio Díaz – El Mago Pop, un espectacle organitzat per Trenquem El Silenci.
Sant Cugat
La Xona Xou, amb Laura Fa i Marta Pontnou
Data: 8 de març
Hora: 19 hores
Lloc: Teatre-Auditori Emma Vilarasau Detalls: Diumenge, en el marc del 8M, arriba a Sant Cugat l’espectacle descarat, irreverent i participatiu protagonitzat per Laura Fa i Marta Pontnou. Les rialles i les veritats estan garantides. Les entrades es poden adquirir en línia.
Sant Quirze
‘Perla’
Data: 7 de març
Hora: 18 hores
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Detalls: ‘Perla’ és un homenatge a les dones obreres que no surten als llibres d’història. Elles, les nostres àvies, seuen ara dins la cuina, treuen una capsa de fotos dels “millors anys de la seva vida” i s’enorgulleixen perquè han pogut donar una carrera a filles i netes, tot i que elles diuen que no saben de lletra. Dissabte arriba a la Sala Josep Brossa de la Patronal una obra de teatre documental amb una posada en escena singular: una dramatúrgia audiovisual que es converteix en una experiència viva entre públic i intèrprets.
Cerdanyola
VII Caminada Feminista i actes pel Dia de les Dones
Detalls: Cerdanyola ha preparat un complet programa per commemorar el Dia Internacional de les Dones. L’acte central tindrà lloc dissabte, entre les 17 i 20 h, a la plaça Abat Oliba, convertint-se en un gran espai de trobada i visibilització. Diumenge, la VII Caminada Feminista arrencarà a les nou del matí al PEM Guiera, a l’avinguda de Guiera.