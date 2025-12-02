La UES suspèn l'afiliació de Santi Laiglesia: "Fa molt temps que era soci inactiu i creiem necessària la mesura"

La junta de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) ha acordat suspendre l'abonament de soci de Santi Laiglesia com a membre de l'entitat. "Tot i que fa molts anys que era un membre inactiu sempre n'ha sigut soci, però arran de la nova situació judicial en què es troba hem decidit aplicar aquesta mesura. Com a organització penso que és el que toca fer", explica Josep Maria Manyosa, president de la UES. A part, des de la mateixa entitat asseguren que han perdut socis a causa d'aquesta situació i que "ha afectat negativament la reputació de la UES". Han volgut deixar clar que "com a organització no sabem res" i asseguren que continuen "a disposició de la policia o de qui correspongui per ajudar amb tot el que calgui, així com ho hem fet altres vegades".
En la resolució judicial, emesa divendres passat després que l'investigat es negués a declarar, es remarca la relació dels autors dels anònims i la mort amb un cercle pròxim a Helena Jubany, que aquest dimarts és el 24è aniversari del fet. Segons la magistrada, “es fa servir informació interna de la Unió Excursionista de Sabadell, com bromes o referències –grup “Natura”– que només poden entendre aquells qui coneixen com funciona l’entitat”. Aquests fets mostren una intimitat amb la rutina de la víctima i el seu entorn i encaixen amb el perfil de gent pròxima al grup, entre els quals hi ha Santi Laiglesia i els altres investigats –Ana Echaguibel, que fa poc va quedar descartada després de fer les anàlisis genètiques; Xavi Jiménez, encara investigat, i Montserrat Careta, exparella del principal sospitós que es va suïcidar durant el període de presó preventiva el 2002–. Joan Jubany, germà de la víctima, ja feia referència a aquest fet en el capítol del programa Crims, de TV3, emès el març del 2020: “Poca gent de Sabadell –era de Mataró– sabia que a l’Helena li xiflava l’orxata. Per tant, ha de ser algú relacionat amb el seu entorn”, deia.
Des de la UES, confessen "haver rebut moltes crítiques" i es volen desmarcar de "qualsevol implicació amb els fets", ja que neguen categòricament tenir qualsevol relació amb el cas: "Si hi ha algú que calla és qui ho sap, no l'entitat", diu Manyosa. "Som els primers interessats a saber-ho, però sempre hem dit que s'ha de preservar la presumpció d'innocència. Per tant, el suspendrem de soci fins que no es resolgui la causa. Si és innocent, deixarem que sigui soci. Si surt culpable, mantindrem la nostra mesura actual", sentencia.