La Fiscalia i la família Jubany demanen presó preventiva per a Santi Laiglesia

Santi Laiglesia s'ha negat a declarar aquest divendres al matí. L'acusat estava citat al Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell després que la divisió científica del cos de la Policia Nacional detectés ADN seu al jersei que duia Helena Jubany el dia de la seva mort. Laiglesia, qui sempre ha defensat no haver vist Jubany els dies anteriors a la seva mort, ha optat per no respondre les preguntes de la magistrada. Una vegada ha acabat la sessió, la Fiscalia i l'acusació particular, feta per la família de la víctima, han demanat el seu ingrés a la presó pel risc de fugida i pel risc de destrucció de proves. La magistrada va prohibir gravar la sessió, tant en imatge com en so, així com la presa de fotografies o tenir el mòbil encès als assistents. L'advocat de la família, Benet Salellas, ha assegurat que només amb la prova de la identificació de l'ADN de Laiglesia n'hi ha prou per dur-lo a judici i ha extret conclusions del silenci de l'acusat. “Aquesta falta d'explicació davant d'un indici tan contundent encara l'incrimina més”. La Fiscalia, per la seva banda, apunta en la mateixa direcció.
L'investigat ha arribat a dos quarts de deu del matí a la porta dels jutjats de Sabadell acompanyat dels seus dos advocats i amb un rostre visiblement seriós i capcot. A l'entrada, l'esperaven els familiars de Montserrat Careta, parella sentimental de Laiglesia en el moment de la mort de Jubany que es va suïcidar a la presó, amb una pancarta en contra de les violències masclistes, ja que consideren que en va ser víctima. La família de la víctima, que creu que "l'existència d'un judici sembla absolutament indiscutible", també hi era present. Ara, la jutgessa haurà de determinar si hi ha prou proves que inculpin el màxim sospitós de la causa per tal d'obrir un judici oral en contra seva i de Xavi Jiménez, el segon imputat en el cas.
La cronologia del cas
Helena Jubany va morir el desembre del 2001 i el cas feia anys que estava en l'oblit, sense un judici que aclarís què va passar aquell dia, i qui la va drogar i llançar daltabaix del terrat de l'edifici del número 48 del carrer de Calvet d'Estrella de Sabadell, on vivia llavors la jove de Mataró. El 2021, amb el cas a punt de prescriure, l'acusació va aconseguir que el cas no morís definitivament i es reobrís la investigació. La causa, a més, es va fer mediàtica gràcies als capítols emesos al famós programa de sobre assassinats reals de TV3, Crims. En aquests anys s'ha investigat Xavier Jiménez, que s'afegia així a la llista de sospitosos, i Santi Laiglesia, que ja havia estat sota la lupa i la causa contra el qual s'havia arxivat. Els avenços científics, però, van permetre fa uns mesos trobar ADN seu a la roba que duia la víctima.
A més, el 22 de setembre d'aquest any, la magistrada va reobrir la causa contra Ana Echaguibel per la mort de la bibliotecària, 24 anys després dels fets i molt pocs dies abans que prescrivissin definitivament. Al mateix jersei que duia la víctima el dia del seu assassinat es van trobar mostres d'ADN d'una altra persona, però les indagacions no van donar fruits i el cas es va acabar arxivant el 7 d'octubre del 2005, fa gairebé 20 anys. Pocs dies abans de la prescripció, es va poder reobrir la causa i després de sotmetre l'ADN d'Echaguibel a noves proves amb mètodes inexistents fa 20 anys es va decretar que "els perfils genètics trobats a la roba que duia la víctima no són coincidents ni compatibles amb l'ADN de la investigada".