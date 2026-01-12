Els artesans de la fira del Nadal (FANSA), satisfets: “Hem pogut vendre, malgrat les pluges”

Els artesans de la Fira del Nadal de Sabadell (FANSA) estan satisfets amb la nova ubicació de les parades, a la plaça de l’Imperial, després de més d’un any d’estira-i-arronsa entre els artesans i l’Ajuntament de Sabadell per ubicar la fira. Han viscut un increment notable de les vendes respecte al 2023-2024, el darrer any que s’havia celebrat la fira a la ciutat, a la plaça del Gas, on els artesans reportaven caigudes de més del 50% de les vendes. “Malgrat els dies de pluja i fred d’enguany, estem satisfets. Hem tornat a Sabadell, que era el que anhelàvem, i també hem incrementat les vendes respecte al darrer any”, exposa Mercè Vega, presidenta de FANSA.
Malgrat tot, les xifres no se situen encara a les que es feien quan estaven al rovell de l’ou del Nadal, al passeig de la plaça Major: “Fem menys vendes, però el cert és que la gent ens busca. Tenim una clientela molt fidel i molt potent a la ciutat”, expressa Vega, que ha volgut agrair els clients de la fira el seu suport: “Ens hem trobat molt acompanyats, hem redescobert un nou públic i els de sempre també hi han estat, malgrat que alguns d’ells no els hem vist a causa del mal temps”, considera. “Hi ha gent que tampoc no sabia on trobar-nos”, explica.
Els números encara no estan tancats, però la portaveu dels artesans assegura que els increments han estat notables entre tots els membres, i assenyala també que enguany s’hi han instal·lat a la fira menys parades: mentre que feia uns anys hi havia una vintena, enguany en queden catorze. Una fira que té ja pràcticament 30 anys d’història a Sabadell.
L’espurna de la fira se situa a l’any 1995, quan comerciants de la Ronda Zamenhof van recórrer a una artesana per a impulsar una fira d’artesans. Van ser, aquell any, un grup d’uns pocs artesans situats al començament de la Ronda entre l’Avinguda 11 de Setembre i Papa Pius XI. Més endavant, es va presentar el projecte d’una fira d’una vintena d’artesans d’ofici que oferien el seu producte. El resultat de la proposta del projecte va ser la participació l’any següent, 1996, d’una fira ubicada a la Plaça de Sant Roc.
Què hi ha al darrere?
La Fira Artesana de Nadal de Sabadell (FANSA) va recuperar la seva presència a la ciutat aquest Nadal del 2025 després d’un any d’absència, instal·lant-se finalment a la plaça Imperial. La decisió arribava després de diversos anys de desacords entre l’entitat organitzadora i l’Ajuntament sobre l’emplaçament de la fira, especialment arran de la negativa municipal a autoritzar-la a la Rambla per criteris tècnics i de seguretat.
Amb una quinzena de parades d’artesans locals de disciplines com la ceràmica, el tèxtil, la il·lustració, la bijuteria o l’enquadernació, la FANSA tornava a celebrar-se amb l’objectiu de recuperar la visibilitat i l’afluència perdudes en edicions anteriors. El canvi d’ubicació iniciat el 2022 —quan la fira es va traslladar a la plaça del Gas— havia comportat una davallada significativa de vendes, que es va accentuar encara més l’any següent malgrat els intents de dinamització de l’espai. Si ja el Nadal del 2022, amb la inauguració del nou emplaçament, es van viure caigudes de fins al 30%, el 2023 els resultats van ser encara més devastadors. La manca d’acord el 2024 va portar, per primera vegada en gairebé tres dècades, a la cancel·lació de la fira d’artesania nadalenca a Sabadell. El retorn el 2025, tot i no situar-se en un dels eixos comercials principals de la ciutat, va ser rebut pels artesans com una oportunitat per reprendre una cita consolidada dins el calendari nadalenc local.