Què passa amb els abonaments de transport en canviar d’any i fins quan es poden utilitzar els del 2025?

L'arribada del nou any no comporta la pèrdua immediata dels títols de transport públic adquirits durant el 2025. Com es pot veure al calendari aprovat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), tots aquells bitllets i abonaments que s'hagin comprat durant l'any anterior continuaran tenint validesa durant les primeres setmanes del 2026, tot i que les noves tarifes entren en vigor a partir d'aquest dijous 15 de gener.
Els títols adquirits entre el 15 de gener de 2025 i el 14 de gener de 2026 es podran continuar utilitzant fins al 28 de febrer del 2026. Amb aquesta mesura els usuaris poden acabar d'esgotar els seus viatges pendents sense haver de renovar el títol al moment. La norma s’aplica tant als títols carregats en format T-mobilitat com als abonaments habituals d’ús individual.
Els abonaments trimestrals, com la T-jove o els títols T-70/90, disposen d’un marge més ampli. En aquests casos, la validesa s’allarga fins al 30 d’abril del 2026, sempre que s’hagin activat dins del període establert. Altres títols específics, com la T-16 o la T-verda, mantenen el seu propi calendari de caducitat, independent del canvi tarifari anual.
Pel que fa als títols que no s’han començat a utilitzar, l’ATM preveu la possibilitat de bescanviar-los per un abonament amb tarifa del 2026. Aquest tràmit es podrà fer entre el 15 de gener i el 30 de juny i requereix abonar la diferència de preu entre les tarifes dels dos anys.
Les tarifes del 2026 incorporen una pujada mitjana del 3,5%, amb variacions segons el tipus de títol i el nombre de zones. Tot i això, es manté una de les principals mesures de suport als usuaris habituals: la bonificació del 50% per a la T-usual i la T-jove, incloses les seves modalitats socials.