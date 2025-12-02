Una arrencada comercial "molt potent" de la campanya de Nadal a Sabadell

El Black Friday ha arrencat la campanya de Nadal a Sabadell amb més força de l’esperada. Tant al Centre com a Ca n’Oriac, els comerciants han viscut uns dies d’alta activitat, amb un augment notable de clients i compres. Des de Sabadell Comerç Centre, el seu gerent, Jordi Obradors, afirma que les sensacions han estat “molt bones, fins i tot per sobre de les previsions”. Segons explica, l’impuls s’ha notat “tant en els establiments que feien descomptes com en els que no participaven directament en la campanya”.
Alguns establiments consultats per l’entitat han registrat increments del 20% en afluència i fins a un 30% en vendes respecte de l’any passat. “Han estat dies comercials molt potents per al Centre de Sabadell, hi haguessin o no descomptes específics”, detalla Obradors, que assegura que la ciutat “ja respira ambient de campanya nadalenca”. La restauració també ha viscut un cap de setmana especialment intens.
Des de Ca n’Oriac Comerç, el president de l’associació, Miguel Tello, confirma que el Black Friday també ha deixat un bon balanç al nord de Sabadell. Segons explica, els comerços “han notat l’arrencada de Nadal”. Tello destaca que “la majoria de botiguers estan satisfets, amb vendes similars o una mica superiors a les de l’any passat”.
Èxit solidari a Ca n’Oriac: 4.000 euros recaptats en dos dies
Un dels punts més emotius del cap de setmana ha arribat de la mà de Nieves Peiró, comerciant molt coneguda del barri i impulsora d’una iniciativa solidària al seu estudi —conjuntament amb el seu marit– Zenk Tattoo. El 28 i 29 de novembre, l’espai va acollir dues jornades de tatuatges solidaris per ajudar la família de la Vega, que afronta un llarg procés de recuperació després d’una malaltia.
Peiró explica que la resposta ciutadana va superar totes les expectatives: “Vam començar a tatuar a les nou del matí i no vam acabar fins a mitjanit. Va ser una bogeria preciosa. No vam parar ni per dinar”, relata. En total, es van fer 280 tatuatges, a més de tres rifes solidàries amb productes donats per comerços del barri.
El resultat va ser molt positiu: un total de 4.000 euros recaptats. “Mai havíem aconseguit una xifra així en cap acte solidari. Va venir moltíssima gent, milers de persones passant pel local. Si haguéssim tingut més tatuadors, encara hauríem recaptat més”, afirma Peiró, que anima a estendre iniciatives similars: “Això ho hauríem de fer a tot Sabadell.”
Ca n’Oriac Comerç es prepara per a un Nadal molt actiu
Amb el bon resultat del Black Friday, Ca n’Oriac Comerç enceta ara una programació nadalenca extensa per dinamitzar el barri. L’agenda inclou la Casa del Pare Noel en dues ubicacions, un sorteig de més de 70 paneres, un flashmob de pares i mares Noel i animacions de carrer com el Grinch o el Missatger Reial sobre rodes. El calendari culminarà el 2 de gener amb l’arribada del Carter Reial a la plaça Farell.