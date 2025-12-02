ARA A PORTADA

El TSJC confirma la condemna a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones

Les víctimes estaven embarassades o acabaven de parir

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 16:58

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de l'Audiència de Barcelona a 42 anys de presó a un osteòpata per abusar sexualment d'una vintena de dones, que estaven embarassades o acabaven de parir. Els abusos estan documentats entre 2013 i 2016, tant en un local de Sant Cugat del Vallès com a la clínica Néixer a Casa de Barcelona. Se centrava sobretot en tractaments d'osteopatia abans i després del part i s'aprofitava del seu reconeixement professional i la seva relació de confiança amb les seves pacients.

El tribunal ha estimat parcialment el recurs interposat respecte a una de les víctimes, pel qual revoca en part i deixa sense efecte la condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals en el cas d'aquesta víctima i ho fa per un delicte d'abús sexual. La decisió del TSJC confirma la resta de pronunciaments. La condemna és per diversos delictes d'abús sexual continuat amb penetració i sense. A banda dels 42 anys de presó, la sentència també el condemna a 40 d'anys inhabilitació i al pagament de 36.000 euros d'indemnització a les víctimes, a qui se'l prohibeix apropar-se.

La sentència va constatar que entre l’estiu del 2013 i finals del 2016, Sergi M. es va aprofitar de "l'extraordinària confiança que les pacients tenien en ell per la seva professió i a la reputació que tenia tant en els entorns del part natural com d'acompanyament a la maternitat i la lactància". Va considerar provat que va portar a terme "sota l’aparença de pràctica professional una sèrie d’actuacions la finalitat de les quals era satisfer les seves apetències sexuals".

