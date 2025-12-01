El brot de pesta porcina sacseja el món ramader: "Pot ser un cop econòmic molt fort"

El brot de pesta porcina detectat a Collserola ha sacsejat el sector ramader de la comarca. Les mesures per evitar la propagació s'han desplegat durant el cap de setmana en diferents parcs i entorns naturals, que han vist reduïda l'activitat. Després de trobar dos senglars morts a Cerdanyola divendres passat, els avisos s'han multiplicat i la vigilància sobre animals i boscos augmenta. De fet, el control s'estén a un radi de seguretat de 20 quilòmetres que inclou més d'una seixantena de municipis, entre els quals Sabadell, Terrassa i la rodalia. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat que hi ha dos positius i prop d'una desena de sospitosos; "segurament" sortiran més positius. La principal teoria de l'inici del contagi és que un senglar es va menjar un entrepà d’embotit contaminat. Segons el responsable del Govern català, la malaltia no ha arribat a les granges i la quarantena d'explotacions porcines dins del radi de vigilància han resultat negatives.
Ara per ara, els ramaders confien en les mesures de bioseguretat i demanen "no pagar els plats trencats". Treballadors consultats expliquen que en els últims dies s'han fet controls en els animals i han rebut indicacions per part dels organismes pertinents. "De moment, tenim limitacions de moviment de bestiar. Però això és una roda que no para i la granja és un cercle tancat. D'aquí a dues setmanes hem de carregar porcs i fer espai i no sabem com podrem procedir", diu Ramon Casamada, pagès. La incertesa s'estén per tot el territori i no se sap quant temps pot durar aquest escenari. "Pot ser un cop econòmic molt important", avisa. La preocupació creix, malgrat que, en el seu cas, tots els controls van resultar satisfactoris.
Els experts han insistit que les persones i les mascotes no es poden contagiar, però la qüestió preocupa també la ciutadania. De moment, afecta en els accessos de l'entorn natural, amb un missatge que s'ha repetit des de les administracions: cal extremar la precaució; qualsevol gest o desplaçament pot condicionar l'evolució de l'episodi. La decisió presa per la Generalitat ja ha tingut impacte en el moviment registrat en els principals punts de casa nostra. L’afluència al Parc Natural de Collserola -epicentre del focus- ha baixat el cap de setmana, si bé ho ha fet de forma desigual. Des dels accessos del Vallès Occidental, la davallada d’excursionistes i ciclistes ha arribat al 90%. La Diputació de Barcelona també va suspendre les activitats previstes diumenge a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, així com Sant Miquel del Fai i a la Serralada de la Marina. Tot plegat amb l'objectiu d'evitar la propagació de la malaltia.
Més de 400 efectius treballaran durant la setmana a Collserola, dels quals més d'un centenar són de la Unitat Militar d'Emergències (UME) -amb 25 vehicles-. En paral·lel, la Comissió Europea desplegarà aquest dimarts l'Equip d'Emergència Veterinària de la Unió Europea (EUVET, per les sigles en anglès) a Catalunya per "donar suport a les autoritats nacionals i locals" a contenir i atacar el brot. El porcí és el principal subsector exportador agroalimentari. Representa un 19,3% del total del negoci d'aliments i begudes a l'estranger. La preocupació és latent.