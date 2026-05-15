Circuit de Barcelona-Catalunya, al cor del Vallès, tornarà a ser al centre de les pantalles de tot el món amb el Gran Premi de MotoGP. El secretari d’Empresa i Treball, Pol Gibert (Sabadell, 1987), també és el conseller delegat de Circuits de Catalunya. Aprofitem la competició per parlar del futur d’un equipament cada cop més orientat a l’oci i l’espectacle i menys al motor. I amb la Fórmula 1 cada dos anys, alternada amb Spa Francorchamps, a partir d’enguany.
Cap de setmana de Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Parteix amb algun preferit? Qui vol que faci podi?
Intentaré no pronunciar-me perquè hi ha molts catalans! [riu]. Tenim pilots de Catalunya i d’arreu d’Espanya a MotoGP i a categories inferiors, per tant, tenim planter per gaudir molts anys més d'aquesta competició. El talent que en surt és una bona mostra de la nostra tradició amb les motos, molt arrelada al territori.
Han traslladat part de l’esdeveniment a Barcelona amb la MotoGP FanFest, un esdeveniment per apropar les icones del mundial als aficionats. Es plantegen repartir algunes d’aquestes activitats en altres ciutats catalanes, com Sabadell?
En el format del FanFest, no, perquè MotoGP està en un nivell de competició mundial i les grans marques i la gent que ens ve de fora volen que l’epicentre sigui Barcelona. De totes maneres, els grans premis passen aquí, al Vallès, i no a Barcelona. I el gran beneficiat és el Vallès, tant l’Oriental com l’Occidental.
Parlen molt de la marca Barcelona, però Catalunya es coneix arreu del món?
No en som conscients des d’aquí, però Barcelona és una marca de reconeixement internacional de primer nivell. El Govern treballa perquè també ho sigui Catalunya: volem que la projecció de Barcelona es traspassi al conjunt del país. Per això estem especialment contents que, per primera vegada, el nom de Catalunya aparegui en el Gran Premi de Fórmula 1, com a MotoGP. Ha estat una aposta important com a país.
Segons un estudi del 2022, el Circuit de Barcelona-Catalunya genera un impacte de 500 milions d’euros anuals, 181 milions d’euros de PIB i 2.670 llocs de feina. Tenen aquestes dades actualitzades?
Estem fent un nou estudi al respecte. Hi ha un impacte econòmic pur, que és el que més crida l’atenció, però a mi m’agrada incidir en les derivades. Aquest cap de setmana serem focus del motociclisme mundial i Barcelona estarà a moltes pantalles del món, donarem una imatge de marca i de país molt potent. El gran premi també és un mirall i una motivació perquè les persones que volen ser pilots, mecànics, preparadors físics, enginyers… facin el pas. Tenim gent de Sabadell en més d’una escuderia!
Han calculat el retorn econòmic per al Vallès Occidental i per a Sabadell?
Un 5% dels 300 milions d’euros generats per la Fórmula 1 es queden al Vallès i part de l’equip de Fórmula 1 s’allotja en hotels de Sabadell any rere any. Escullen la ciutat per estar com a casa durant dues setmanes. Més enllà d’això, m’agrada posar un exemple molt més gràfic: la primera vegada que vaig venir a aquest circuit fa 22 anys va ser per fer control d’accessos, com tants altres nois i noies de la comarca que volíem guanyar uns quants calerons. Jo mateix soc una bona prova de l’impacte econòmic del Circuit!
L’any 2025, Fira Circuit –gestor de la instal·lació– va tancar amb una facturació de 46 milions d’euros, un 7% més que en l’exercici anterior. L’objectiu final és la rendibilitat total?
Mai serà així, perquè la inversió de l’equipament és pública i no esperem veure un zero en el compte de resultats. Ara mateix, l’objectiu patrimonial de la Generalitat, propietària del Circuit, és que l’aportació pública sigui la menor possible.
Fa dos anys, la gestió del Circuit va passar en mans de Fira Barcelona, que en fa una gestió pública amb criteris privats, a diferència de quan ho portava la Generalitat. La gestió privada és millor que la pública?
Depèn pel que sigui. Com a govern nosaltres defensem la col·laboració publicoprivada i aquest és un exemple claríssim. Circuits de Catalunya, en mans de la Generalitat, s’encarrega de gestionar els contractes i el
core business, però la gestió operativa del dia a dia està en mans de Fira, que té una visió global, connexions internacionals i que més aporta valor a la proposta.
La Fórmula 1 passarà a ser bianual a partir del 2027. Hi ha qui ho veu com un èxit, com vostès, i qui ho veu com un fracàs, especialment si es compara amb Madrid, que tindrà Gran Premi cada any.
No tinc cap dubte que és un èxit de país mantenir la Fórmula 1 aquí en format bianual. Hi ha una competència brutal per acollir aquest tipus d’esdeveniments i en els últims anys s’han afegit països emergents que no tenen precisament problemes de recursos per encabir el campionat. En contrast, nosaltres hem de competir amb unes finances públiques, amb equilibri i sentit comú. Volem seguir-hi participant, però sense perdre el nord.
La crisi d’Ormuz ha posat algunes competicions en risc. El GP de Fórmula 1 de l’Aràbia Saudita no s’ha celebrat. Ho volen aprofitar per encabir més competicions al Circuit? Quines?
Els grans premis de la Fórmula 1 de l’Orient Mitjà no es faran directament. Ara bé, sí que hi ha competicions amb una categoria importants que es feien a la regió i que es podrien celebrar al Circuit. Estem mirant de com encaixar aquestes noves oportunitats, però no és una feina fàcil perquè tenim activitats tancades el 95% dels dies de l’any. I fins aquí puc llegir… la nostra política és de màxima discreció fins que no estigui al sac i ben lligat.
Són ells que venen o són vostès que els van a buscar?
La major part de les vegades venen ells, com ha passat amb la Ferrari Finali Mondiali. És un món que tenim molt apamat, coneixem els interlocutors i a més el Circuit té fama de ser molt solvent amb la celebració d’esdeveniments. La prova va ser que quan hi va haver la dana de València vam organitzar el gran premi de MotoGP en quinze dies. Cap circuit del món és capaç de fer això! Vam demostrar que quan tens algun risc, Montmeló, Barcelona i Catalunya són un refugi on poder venir. Es nota que no és com els circuits de l’Orient Mitjà, que s’han construït per projectar països emergents i per a un públic VIP, és un circuit popular que va començar a Montjuïc i va saltar aquí. La gent estalvia una part del seu sou per poder pagar l’entrada i poder viure l’emoció.
Torno a la Fórmula 1. Hi haurà espai per a dos grans premis, el de Barcelona i el Madrid, a mitjà i llarg termini? Serà compatible?
Ja s’ha decidit que és compatible. Enguany serà així, d’aquí a dos anys tornarà a ser així i d’aquí quatre també. Espanya és l’únic país, juntament amb els Estats Units, que acull més d’un gran premi de Fórmula 1.
Parlem d’esport i de competició, però la F1 també té molt a veure amb l’economia i amb la política. Li preguntaré molt clarament: creu que Madrid, el govern d’Ayuso, ha fet la traveta a Catalunya?
Entenc per on va, però la veritat és que la història és molt llarga. Potser hauríem de mirar enrere, fer una reflexió com a país sobre com s’han fet les coses en els últims anys, perquè hem passat per moments en què es va posar en dubte el que es volia fer aquí i en què no era clar si hi hauria Fórmula 1.
Com va ser la negociació amb Liberty Media, la propietària de la Fórmula 1? Com ho ha viscut a escala personal? Ha rebut pressió d’instàncies superiors? Ara, a posteriori, en podrà explicar més coses.
La pressió va amb el dia a dia en els càrrecs que ocupem. Negociar amb aquest tipus d’entitats que tenen una força important, amb grans bufets d’advocats al darrere i amb uns objectius molt ambiciosos, és complicat i llarg en el temps, amb moltes reunions arreu del món. Hem hagut de compaginar una visió pública amb una de privada, i no és fàcil, i ser persistents, posar valor a la nostra proposta i demostrar els actius i l’experiència d’aquest circuit. També hem reivindicat les inversions necessàries que hem fet, que Liberty Media ha fet valdre. Per acabar, la relació magnífica que tenim amb ells també hi ha ajudat segur. Ens coneixem bé i fem trobades fora del calendari per parlar del Circuit…
L’any passat, el Circuit va tenir activitat 343 dies, però només un terç va ser d’activitat de motor. Anem cap a un Circuit basat en els esdeveniments i no tant en l'activitat esportiva?
El Circuit és la primera instal·lació esportiva per dimensió de Catalunya i no n’hi ha cap més sostenible al món. Tenim molt clar què volem fer a la pista i la tenim al màxim rendiment: cada any atraiem mig milió de persones en automoció i el motociclisme. A partir d’aquí, què volem fer? Diversificar el que passa aquí dins amb nous usos.
Què tenen al cap? De moment hi ha els grans titulars: portar fires, grans esdeveniments com l’Afterlife Festival…
Just estem en la definició del pla de negoci dels pròxims anys, però hem tingut un tastet amb els concerts, el nou
paddock i el rooftop… Hem invertit 50 milions d’euros en inversions en els últims anys i ara tenim un tou de metres quadrats per llogar amb una qualitat molt alta i amb un entorn atractiu. Tot el que puguem treure de rendiment econòmic del Circuit serà menys aportació pública a la infraestructura. Estem estudiant la possibilitat de portar fires senceres a Montmeló o bé una part descentralitzada dels pavellons de Fira Barcelona. Un bon exemple el vam veure durant el Mobile World Congress, quan vam tenir dos dies d’exhibició de tecnologia vinculada a l’automoció, també Fórmula-E i drons aquí.
Un altre dels reptes pendents del Circuit, que pateixen els abonats i la resta d’aficionats, és la calor.
És una de les nostres obsessions. El Circuit és una instal·lació esportiva feta de ciment i hi hem plantat més verd. Un terç de la superfície ja és verda, hem instal·lat noves zones d’ombra –tant temporals com permanents–, zones d’avituallament on beure aigua… i a més intentem que els grans premis siguin en els mesos en què no fa tanta calor.
No vull acabar sense parlar de la mobilitat. En quin punt està la construcció del baixador ferroviari per accedir al Circuit? Els aficionats fa dècades que el demanen. Tenen una data?
No, no tenim un calendari. Ho estem treballant amb tots els operadors implicats, amb el departament de Territori i amb Adif, per tirar-ho endavant a mitjà termini. Demana temps, però crec que és una inversió ben enfocada i que es produirà.