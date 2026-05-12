Gremi i ESDI, units per impulsar el talent

El Gremi de Fabricants reforça el seu compromís amb la formació i el futur del sector tèxtil i de la moda amb un nou acord amb ESDI que preveu una aportació anual destinada íntegrament a beques per a estudis de moda i tèxtil. Aquest nou marc de col·laboració incorpora també una aportació anual addicional per donar suport a joves talents i al desenvolupament de projectes professionals i iniciatives emprenedores vinculades a aquest àmbit.
Amb aquest acord, ESDI i el Gremi de Fabricants reforcen el vincle entre formació i indústria i refermen una aliança orientada a impulsar el talent, la creativitat i la competitivitat del sector, iniciada fa 37 anys.
L’aportació anual del Gremi de Fabricants es destina de manera finalista al Programa de Beques d’ESDI per a estudiants de moda i tèxtil, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis superiors, fomentar l’excel·lència acadèmica i contribuir al desenvolupament formatiu de nous talents del sector.
Aquest suport ja ha tingut un impacte directe en l’alumnat d’ESDI. Durant el curs 2025–2026 l’aportació del Gremi s’ha aplicat a un total de 9 estudiants de diferents programes formatius vinculats al món de la moda impartits al centre. A aquesta línia de beques s’hi suma ara una aportació anual addicional independent de la dotació destinada a beques, orientada a fomentar la creació i consolidació de projectes innovadors, la promoció de noves iniciatives empresarials i el desenvolupament de competències creatives i tècniques de joves talents vinculats al disseny de moda i tèxtil.
La col·laboració contribueix també a preservar i projectar el llegat tèxtil i industrial del territori, tot generant oportunitats reals perquè noves generacions de dissenyadors i professionals puguin desenvolupar el seu potencial.
Segons el president de FUNDIT-ESDI, Carles Casanovas, que s’incorpora a la Junta de la Fundació per la Indústria en representació de FUNDIT-ESDI, “aquesta signatura és un pas més per refermar el propòsit original que va inspirar la creació d’ESDI: impulsar el talent i la innovació al servei del progrés social i industrial”.
Segons el president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené, “aquest nou acord és la continuació de la col·laboració que el Gremi manté amb l’ESDI, des dels seus inicis, per a la formació de qualitat en el sector tèxtil i impulsar la creativitat i la projecció del talent industrial i del disseny, i alhora potenciar el desenvolupament social i cultural del territori”.