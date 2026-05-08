Eurecat presenta el primer prototip de cabina aeronàutica fabricat amb plastònica

El centre tecnològic Eurecat presenta a l’Advanced Factories el primer prototip a escala mundial de panell interior de cabina aeronàutica de serveis per als passatgers creat mitjançant plastrònica, una tecnologia que permet imprimir, amb tintes metàl·liques, circuits sobre làmines de plàstic que després s’integren en una peça del mateix material, un fet que fa que sigui més lleugera i sostenible que les que s’utilitzen en l’actualitat.
Aquest prototip d’Unitat de Servei al Passatger (PSU, en les seves sigles en anglès), desenvolupat conjuntament amb l’empresa Carpel, és una peça monolítica, sense components externs gràcies a que disposa de microelectrònica completament integrada, donat que la tecnologia plastrònica permet dissenyar pràcticament qualsevol tipus de geometria gràcies al seu factor de forma.
La peça porta diferents funcionalitats, com el contacte amb el personal de cabina dels avions, llums LED o zones tàctils per al control i accés a l’oferta d’informació i entreteniment de les pantalles de passatgers, tot en un mateix dispositiu.
“El disseny està pensat per al confort del viatger alhora que redueix el pes del component i es minimitza el consum elèctric”, explica el responsable de la Línia de Processos Polimèrics i Compòsits d’Eurecat, Pablo Gamonal. El prototip, que ha estat desenvolupat en el marc del projecte Neo, “és una mostra de com mitjançant la tecnologia de plastrònica es poden fabricar peces més sostenibles i econòmiques”, ressalta.
El potencial de la plastrònica en el sector aeronàutic
“La plastrònica té un gran potencial, ja ho estem veient en sectors com l’automoció i ara es comença a aplicar a l’aeronàutica i a l’aeroespacial”, destaca la directora de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Cristina Casellas.
D’acord amb Cristina Casellas, “la implementació de l’electrònica impresa es calcula que pot representar estalvis de fins al 60 per cent del pes de les peces, fet que impacta directament en la disminució d’emissions i, per tant, impulsa la sostenibilitat del sector”.
Es tracta d’una tecnologia additiva, que utilitza sistemes d’impressió tradicionals, el que facilita el prototipat i menors costos de producció. A més, com explica el responsable de Línia d’In Mold Electronics d’Eurecat, Iker Arroyo, el centre tecnològic treballa amb bases polimèriques que “tenen un impacte directe en el cicle de vida de la peça i en la seva reciclabilitat”.