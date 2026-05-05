González-Bueno s'acomiada del Banc Sabadell: "Marxo extraordinàriament satisfet"

César González-Bueno ha protagonitzat aquest dimarts la seva última roda de premsa com a conseller delegat del Banc Sabadell, abans que el terrassenc Marc Armengol agafi aquest dimecres el relleu. En un to de comiat, el directiu ha assegurat marxar “extraordinàriament satisfet” després de culminar una transformació “profunda i estructural” que ha permès a l’entitat presidida pel banquer sabadellenc “créixer, reduir riscos i reforçar la seva capacitat de generar capital”.
Durant la presentació de resultats del primer trimestre de 2026, González-Bueno ha subratllat que l’entitat manté els seus compromisos financers per al 2026 i 2027, amb especial èmfasi en la rendibilitat i la remuneració a l’accionista. L’encara conseller delegat ha apuntat que el pla estratègic vigent ha estat, en bona part, un compromís financer dissenyat en un context marcat per l’opa del BBVA. Per això, considera lògic que el nou equip revisi l’estratègia: “El banc manté els compromisos, però el perímetre ha canviat després de la venda de TSB i han sorgit nous factors com la intel·ligència artificial que fan raonable una revisió”.
Precisament, la venda del banc britànic ha estat una de les fites que ha marcat aquesta etapa. Segons ha defensat, l’operació s’ha tancat en condicions molt favorables i permetrà centrar l’estratègia en el mercat nacional. A partir d’ara, el creixement es recolzarà principalment en la banca d’empreses i el crèdit al consum, amb una previsió d’augment del crèdit propera al 5% el 2026.
En l’àmbit operatiu, González-Bueno ha reconegut una lleugera desacceleració comercial en els darrers mesos, que ha atribuït a l’esforç extraordinari realitzat per la plantilla durant l’opa –mai els treballadors havien fet tantes vacances el mes de gener– i a ajustos interns en processos. També s'ha referit a decisions recents, com la reducció voluntària en la concessió d’hipoteques, motivada per la pressió a la baixa en els preus i la necessitat de preservar la rendibilitat. En paral·lel, el banc ha reactivat un pla de prejubilacions que afectarà unes 300 persones.
Pel que fa al context bancari espanyol, el directiu ha descartat pràcticament qualsevol risc d’una nova opa hostil sobre Banc Sabadell, fins i tot per part d’entitats estrangeres, en considerar que no existeixen incentius suficients per pagar una prima de control sense sinergies clares. A més, ha defensat que el banc ja compta amb un “nucli dur” d'accionistes, molts dels quals son clients, que ja van demostrar el seu compromís durant l’operació del BBVA: "No m'imagino un nucli més dur que aquest".
A preguntes dels mitjans presents a l'auditori del centre corporatiu de Sant Cugat del Vallès, González-Bueno ha reiterat la seva visió favorable a una major consolidació bancària, tot i amb matisos: fuisons sí, però excloent als tres "supercampions" nacionals –Santander, BBVA i CaixaBank– per l’impacte en la competència, especialment en segments sensibles com el crèdit a pimes. Tanmateix, ha admès que "ara no succeirà, perquè totes les entitats estan centrades en els seus plans de negoci i cap d'elles està en dificultats i volen fer el seu camí en solitari".
En el seu comiat, González-Bueno ha destacat el paper de l’equip i la cohesió interna assolida durant els darrers anys, especialment arran de l’opa, que —segons ha afirmat— va reforçar el sentiment de pertinença a l’organització. “Ha estat un període molt intens, però també molt gratificant”, ha resumit.