Deale firma 10 operacions durant el primer trimestre

La plataforma digital de M&A Deale, fundada i liderada pel sabadellenc Gerard Garcia, ha tancat el primer trimestre del 2025 amb una desena de transaccions per un valor estimat superior als 41 milions d’euros. Aquesta xifra representa el 4% del total d’operacions de lower-mid market –companyies de dimensió petita-mitjana– realitzades a l’Estat entre gener i març, i, a la vegada, suposa la meitat de totes les transaccions fetes per la companyia.
En un moment en què la marxa del lower-mid market sembla haver-se frenat en el primer trimestre del 2026, amb un descens del 17% respecte al mateix període del 2025, l’activitat de l’empresa suposa un creixement del 400% en el nombre d’operacions facilitades respecte a l’exercici anterior (dues transaccions en el mateix període).
“El lower mid-market continua oferint oportunitats atractives i la digitalització del M&A ja no és una promesa, sinó una realitat operativa. Cada vegada veiem més compradors, especialment industrials, family offices i individuals que recorren a la plataforma per identificar oportunitats i de forma més àgil i executar processos més eficients”, defensa el sabadellenc Gerard García.
En la mateixa línia, afegeix que “tot això que confirma que la plataforma està aportant velocitat, eficiència i accés a oportunitats en un segment tradicionalment molt fragmentat”, apunta García.
En relació amb la tipologia de compradors, aquesta es manté diversificada, encara que s’evidencia que hi ha més interès comprador per part d’industrials i family offices que representen al voltant del 60% del total. A més, destaca la recurrència dels inversors: el 20% ja havien utilitzat Deale per executar adquisicions corporatives amb anterioritat.