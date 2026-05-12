Vexco Solutions: “El que abans fèiem en tres mesos, ara es pot fer en tres setmanes”

Vexco Solutions, agència especialitzada en la implementació i optimització de HubSpot CRM, màrqueting digital, automatització de processos i intel·ligència artificial, arriba als tres anys de vida superant els 200 clients i situant-se entre les companyies capdavanteres de l’Estat espanyol.
L’empresa opera principalment a Espanya, que representa entre el 60 i el 70% de la seva activitat, però també treballa amb clients del sud d’Europa, especialment d’Itàlia i Grècia. Ara, amb l’obertura d’una delegació a Dubai, han iniciat una nova etapa internacional, que avui ja representa un 10% d ela seva activitat.
Al darrere d’aquesta companyia hi ha el vallesà Javier Garcia, establert a Sabadell des de fa set anys, qui l’abril del 2023 va cofundar Vexco Solutions. Des d’aleshores, l’empresa no ha deixat de créixer. Incorporen, de mitjana, dues persones cada sis mesos i ja sumen un equip de quinze professionals. Segons García, un dels grans secrets de Vexco és precisament la joventut del seu equip. “En aquest sector és habitual trobar estructures molt tradicionals, amb molta experiència, però nosaltres tenim un equip molt jove i implicat. Molts viuen els projectes com si fossin seus”, assegura.
Els seus clients, entre els quals Antena 3, acostumen a encaixar en tres grans perfils: empreses emergents que acaben de rebre inversió i necessiten escalar ràpidament; empreses tradicionals que volen digitalitzar-se; o companyies que afronten canvis interns i necessiten nous sistemes de control i organització.
La irrupció de la intel·ligència artificial ha accelerat encara més aquesta transformació. García assegura que el sector tecnològic ha estat un dels primers a notar-ne l’impacte. “El que abans fèiem en tres mesos, ara es pot fer en tres setmanes”, afirma. Tot i això, considera que el paper humà continuarà sent essencial. “Les empreses s’han adonat que pots automatitzar moltíssimes coses, però el client sempre vol tenir algú al davant”. Després d’un període breu a CREC Coworking, des de fa un any i escaig la companyia s’ha instal·lat a l’espai coworking de la Cambra de Comerç, de qui considera “un motor” per a les empreses locals. “Sempre estan a prop, organitzen trobades, xerrades i activitats. Es nota que hi ha voluntat d’ajudar l’emprenedoria”, clou.