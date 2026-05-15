La Concòrdia reivindica el quilòmetre zero en la seva festa major

La Festa Major de la Concòrdia arriba aquest cap de setmana, 15, 16 i 17 de maig de 2026, amb una programació que omplirà carrers, places i equipaments del barri amb activitats esportives, culturals, musicals i gastronòmiques. La cita d’enguany vol posar en valor el teixit veïnal, el comerç de proximitat i la construcció de comunitat a escala molt local. El dissabte començarà amb propostes esportives i lúdiques com exhibicions de futbol americà i flag football, simultànies d’escacs i activitats infantils. Al llarg del dia, el Bosc de la Concòrdia acollirà espais familiars, una cursa de carretons, cercavila de gegants i audició de sardanes. La jornada culminarà amb sopars populars, el concert del 60è aniversari de la Llar del Vent i actuacions musicals com Orgue de Gats i Lildami, seguides de sessions de versions fins a la matinada.
Diumenge mantindrà el ritme festiu amb sardinada popular, tallers infantils, dansa, activitats esportives i una bicicletada pel barri. La música tornarà a ser protagonista amb vermuts musicals, havaneres, rom cremat i la cantada final amb la Banda de Música de Sabadell.
Enguany, la festa té un accent especial: el 60è aniversari de la Llar del Vent, que es converteix en fil conductor de part de la programació. Entre les novetats prèvies a la festa, destaquen tres exposicions al centre cívic: obra pictòrica de veïns del barri, una mostra de punt de creu hiperrealista d’una veïna, i un homenatge al veí Víctor Ferrer a partir dels seus dibuixos. També s’ha impulsat un punt informatiu davant del CAP Concòrdia amb tallers sobre hàbits saludables, higiene, alimentació, activitat física i salut emocional.
El sopar popular, epicentre
L’acte que concentra més expectació és el sopar popular, convertit en el veritable centre neuràlgic de la festa. Tot i que inicialment estava previst per a 360 persones, finalment s’ha reduït a unes 200 places per manca de taules disponibles, amb taules disposades de manera contínua per fomentar la interacció entre participants. “La idea és que la gent es relacioni, no que quedi tancada en grups petits”, explica Francisco Martínez, president de l’associació de veïns i organitzador de la festa. El sopar es prepara íntegrament amb proveïdors del barri o de la ciutat, des del menjar fins als productes bàsics i la impressió de materials. Martínez ho resumeix com una aposta clara: “Tot ho intentem fer de quilòmetre zero, o com a mínim de ciutat”. Després del sopar, la festa es transforma en espai musical amb concerts simultanis a l’avinguda i a diferents punts del barri.
Més enllà del programa, Martínez posa el focus en el que hi ha darrere de l’organització: burocràcia creixent i manca de relleu. “Cada vegada és més complicat. La burocràcia és enorme, i hi ha molt poca gent a les entitats. Però si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú”, lamenta. Tot i això, defensa la necessitat de continuar: “Ho faig perquè estimo la Concòrdia. Si les entitats defallim, el barri s’apaga”. La seva visió transcendeix la festa puntual i s’inscriu en una cursa de fons: reforçar vincles, evitar la desconnexió social i generar espais de trobada. “Quan una persona s’integra, no és només una més: en porta d’altres. Tot suma i multiplica”, afirma.