ARA A PORTADA

Sabadell

Solucionada l'averia a FGC que ha causat retards aquest matí

La línia Barcelona-Vallès s'ha vist afectada per una "manca de tensió"

  • Un tren dels Ferrocarrils -
Publicat el 15 de maig de 2026 a les 09:28
Actualitzat el 15 de maig de 2026 a les 10:05

La línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'ha vist afectada aquest matí per una avaria a les instal·lacions de la xarxa. Tal com asseguren des de l'operadora a través de les seves xarxes socials, la freqüència de pas de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) amb origen Plaça Catalunya funcionava amb demores a causa de la "manca de tensió per companyia elèctrica", però l'incident, que s'ha registrat des de l'estació de Peu de Funicular, ja ha estat solucionat. Segons han explicat aquest matí alguns usuaris a la xarxa X, un comboi ha quedat parat entre les estacions de Baixador de Vallvidrera i Peu del Funicular.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades