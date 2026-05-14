Mor el sabadellenc Marcel·lí Pol, mestre pessebrista de referència a la ciutat

El mestre pessebrista sabadellenc Marcel·lí Pol i Ustrell va morir dimecres, 13 de maig, a l'edat de 81 anys. Nascut el juny de 1944, des que tenia "sis o set anys ja feia pessebres a casa" amb figures de la seva mare, recordava. Una afició que va cultivar tota la vida, vinculat a l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell, i on sempre va tenir un espai per exposar les seves creacions, a l'Acadèmia Catòlica. La darrera, la que commemorava el mil·lenari del Monestir de Montserrat i a la qual va convidar l'abat emèrit i també pessebrista sabadellenc, Josep Maria Soler, a visitar-lo.
De petit, amb la mare anava a la zona de Can Català, a prop de Togores, a agafar la molsa pels seus pessebres. De la zona de la riereta, a prop del parc de Catalunya, treia el suro. I, el riu, de paper de plata de les preses de xocolata. De Marcel·lí Pol, a banda del llegat, també en queden deixebles, com el sabadellenc Adrià Garcia, que recorda que Pol "sempre innovava. Des de mecanismes com nòries o posar una imatge de fons com va fer amb el de Montserrat. Ha fet pessebres de molts tipus". "Sento que ell va ser la primera persona que em va inspirar a començar a fer pessebre popular a casa i on vaig aprendre les primeres tècniques i inspiracions de fer pessebre", afegeix.
Garcia, de petit, es va iniciar en el món pessebrista gràcies a Marcel·lí Pol, que durant anys feia cursos. I una de les coses que explicava era com incloure un camp de blat al pessebre. Una llauna de sardines o una safata de canelons, l'omplia de terra i hi sembrava ordi, que creix ràpid i així evolucionava mentre el pessebre estava exposat. "Sempre ens en donava una mica perquè ho féssim a casa i tinguéssim un camp de conreu", recorda el sabadellenc, que es mostra "agraït per la inspiració i l'ajuda que em va donar per entrar al món del pessebre".
Al llarg de la seva trajectòria, Pol va fer pessebres al Taulé Viñas (1967), moment en què va rebre el títol de mestre pessebrista; a la Casa Duran i, també, el de L'Acadèmia, a les esglésies de la Puríssima i Sant Vicenç, a l'Escola Pia i tants altres llocs. També a l'estranger, com a Holanda. Sempre, pensant què suposaven per ell aquestes creacions: "el pessebre és donar un missatge de pau, reflexió i humilitat. De senzillesa, que és el que comporta commemorar el Nadal", deia.
La cerimònia de comiat se celebrarà divendres, 15 de maig, a les 10 h a la sala de cerimònies del Tanatori de Sabadell (rda. d'Orient, 71).