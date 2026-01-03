L’abat emèrit de Montserrat visita a Sabadell un pessebre dedicat al mil·lenari del monestir

L’abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler i Canals, ha visitat aquest divendres 2 de gener la 48a Exposició de Pessebres de Sabadell, que s’exhibeix a l’Acadèmia Catòlica. La seva visita ha estat per una raó molt concreta: contemplar el pessebre de Marcel·lí Pol Ustrell, titulat Montserrat, Monestir mil·lenari, una obra que commemora la història del monestir, els seus símbols més representatius i la celebració del seu mil·lenari.
Pol Ustrell explica com ha elaborat el pessebre a partir "de figures, suro i un seguit d'elements iconogràfics" (on destaquen sobretot les imatges i les reproduccions d'escrits significatius per Montserrat), inclou fins i tot una imatge de Josep Maria Soler durant la seva etapa com a abat de Montserrat, càrrec que va exercir entre els anys 2000 i 2021.
Soler ha volgut recordar durant la visita la seva relació amb el pessebrisme a Sabadell: "Quan era jove i vivia a Sabadell feia pessebres a casa meva, els pares m’ho van ensenyar. Amb el temps em vaig presentar, a principis dels seixanta, al concurs de pessebres que s’organitzava a Sabadell i em vaig endur un diploma; devia tenir entre setze i disset anys".
L’abat emèrit ha detallat com va viure a la capital vallesana durant bona part de la seva infantesa i adolescència: "Vaig viure a Sabadell des dels cinc anys fins als divuit, i al concurs de pessebres hi vaig participar durant dos anys".
Sobre el significat que té per a l'abat aquest pessebre explica: "És molt emotiu, el pessebrisme sempre m’ha agradat molt i l’he anat seguint com he pogut durant la meva vida. Fins i tot al meu despatx de Montserrat cada any faig un pessebre, i el faig amb figures de Sabadell".
Precisament, aquesta connexió entre Sabadell, el pessebrisme i Montserrat és compartida pel seu autor. El sabadellenc Marcel·lí Pol explica que cada any fa arribar figures a l’abat emèrit quan visita el monestir "Cada any porto figures a l'abat a Montserrat, i aquest any, com que sabia que li agraden les que fem a Sabadell, li n’he portat".
La temàtica del mil·lenari dona encara més rellevància a l’obra, tal com va remarcar Soler durant la visita: "En aquest cas concret, unir el pessebre amb el mil·lenari de Montserrat és molt especial per a tothom, però per a mi i per a tots aquells que vivim a Montserrat, encara més".
Malgrat viure habitualment al monestir, l’abat emèrit manté un vincle amb la ciutat: "Tot i que fonamentalment visc a Montserrat, com que una part de la família viu a Sabadell, vinc un parell de cops a l’any a veure la família".
La 48a Exposició de Pessebres de Sabadell es pot visitar cada dia fins al 12 de gener. Els dies feiners obre a la tarda, de 17.00 a 20.30 h, mentre que els dies festius es pot visitar al matí, de 12.00 a 14.00 h, i a la tarda, de 17.00 a 20.30 h.