El futbol català arriba al seu desenllaç: què es juguen els equips sabadellencs?

El futbol català acabarà la seva temporada regular en la gran majoria de les lligues que organitza la Federació. Els equips sabadellencs arriben al desenllaç amb deures pendents i objectius, o somnis, que encara són possibles. Alguns tenen més probabilitat d'acabar l'any amb una alegria, mentre que d'altres s'hauran de conformar a fer la feina i esperar que els resultats de tercers acompanyin.
Què necessita el filial del CES per fer 'play-off'?
A la màxima categoria catalana, la Lliga Elit, el filial del CE Sabadell arriba a l'última jornada amb opcions de play-off. El conjunt dirigit per Marc Cabestany va aconseguir el triomf dissabte passat a l'Olímpia per certificar la permanència i, ara, busca un últim triomf que el pugui catapultar cap a la zona de privilegi. Els arlequinats ocupen la vuitena posició amb 38 punts. Un més, 39, té el Rubí, que és setè i serà el rival en la jornada unificada d'aquest dissabte, a les 16:05 h. L'última plaça per a la promoció la marca el Castelldefels, que té 40 punts i rep el Júpiter, que té opcions de permanència.
El Sabadell necessita guanyar el seu partit a Can Rosés i esperar que el Castelldefels perdi a casa contra el conjunt barceloní. Si els arlequinats guanyen i el conjunt castelldefelenc empata, igualarien a punts i s'hauria de mirar la diferència de gols en el general, perquè l'average particular entre tots dos es troba empatat, el resultat va ser d'1 a 1 tant a l'anada com a la tarda. Els arlequinats tenen un +4 i els barcelonins de +6, per tant, els de Cabestany haurien de guanyar de tres gols i bé de dos amb un marcador que superi els gols a favor del Castelldefels (39 pels 38 del CES).
Sabadellenca i Tibidabo, amb opcions de ser cinquens
Dues categories per sota, al grup 4 de Segona Catalana, els dos representants locals també tenen opcions de fer play-off. La Sabadellenca va perdre la seva plaça a la zona de privilegi amb la golejada en contra davant del Corbera (4-0) que és qui ocupa ara la cinquena posició amb 42 punts, un més que els de Juan Carlos Rodríguez, que reben el líder Fundació Terrassa, amb la lliga en joc, diumenge a les 12 h al Municipal de la Creu. Els de la zona sud tenen els càlculs fàcils, guanyar i esperar que el Corbera no ho faci contra un Sant Quirze que ja ha descendit. Cap altra combinació els val.
El Tibidabo, que es va salvar matemàticament el cap de setmana passat, també esperarà una ensopegada del conjunt del Baix Llobregat. Els de Torre-romeu són vuitens amb 39 punts. Hauran de fer els deures al camp del Berga (dg., 12 h) i esperar que el Corbera perdi i que ni Sabadellenca ni Montcada guanyin els seus enfrontaments per assaltar la cinquena posició. L'equip entrenat per Toni Sánchez, que es perdrà el duel per una dura sanció de setze partits que ha denunciat a xarxes el mateix club, té l'average particular guanyat als corberencs i, en un hipotètic triple empat, amb la 'Saba', també sortiria vencedor.
El Planadeu-Roureda busca confirmar l'ascens
D'altra banda, al grup 7de la Tercera Catalana, el Planadeu-Roureda frega l'ascens. El conjunt sabadellenc va empatar davant del Can Parellada, segon classificat, en la darrera jornada disputada i arribarà al cap de setmana decisiu amb un punt de marge al capdavant de la taula. Els comptes són molt fàcils: aconseguir el mateix resultat que els terrassencs. L'average particular es troba empatat. Curiosament, els enfrontaments de tots dos seran contra rivals de la ciutat veïna.
El Planadeu rebrà l'Escola Pia Terrassa, matemàticament descendida, al Municipal de Can Deu. El duel serà a porta tancada precisament per uns incidents en el partit del cap de setmana passat. El Can Parellada, per la seva banda, visitarà el Sabadell Nord, sense res en joc, a Ca n'Oriac. Tots dos duels seran diumenge a les 12 h. També en la categoria, el Can Rull RT, a la zona mitjana, rebrà la Penya Blaugrana Castellbisbal i la Sabadellenca 'B', que ja ha confirmat el seu descens, visitarà el Palau.
Guanyar i esperar: el Mercantil podria tornar a la màxima categoria juvenil
En el futbol juvenil, el Mercantil vol lluitar fins al final les seves opcions de pujar a Divisió d'Honor. Els d'Arnau Basagaña visiten l'Atlètic Segre, que es juga la permanència, en la jornada unificada de Lliga Nacional, dissabte a les 18 h. Els comptes, en aquest cas, sí que són especialment fàcils. Els blaugrana han de guanyar el seu duel i esperar que el Badalona perdi a casa contra la Damm 'B'. La resta de combinacions deixen sense opcions d'ascens als mercantilistes.
Finalment, a la Preferent femenina, el CE Sabadell, que és sisè i ja no té res en joc, visita el CE Sant Gabriel, segon classificat, diumenge a les 16 h. Un final de lliga apagat per a les de Santi Fernández, que van tancar la permanència en la seva primera temporada a la categoria amb molta solvència. Un cap de setmana d'emocions fortes i d'estar pendent de molts camps. Opcions, algunes més evidents, altres més remotes, però molt en joc per als sabadellencs en el desenllaç de les lligues del futbol català.