Banc Sabadell supera el 70% d'execució del seu programa de recompra d'accions

L'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu ha executat el 70,0% del seu programa de recompra d'accions de 435 milions d'euros, iniciat el passat mes de febrer, en la tretzena setmana, segons ha notificat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Fins al dia d'avui, el banc s'ha fet amb 96,35 milions d'accions a un preu mitjà de 3,177 euros. Per tant, per comprar aquests títols ha desemborsat un total de 304,83 milions d'euros.
En particular, durant el darrer període referenciat –comprès entre el passat dilluns 4 de maig i el divendres 10, ambdós inclosos– el banc ha recomprat 11,26 milions d'accions per un total de 37,48 milions d'euros, amb un preu mitjà de 3,33 euros per títol.
A més, en la seva dotzena setmana l'entitat sabadellenca també va readquirir 1,22 milions de títols a un preu mitjà de 3,235 euros, el que eleva el total d'instruments obtinguts fins aquest dilluns als 96,35 milions d'euros, amb un preu mitjà de 3,33 euros per títol.
Amb aquest programa, Banc Sabadell reparteix l'excés de capital generat per sobre del 13%. El nombre màxim d'accions a adquirir dependrà del preu mitjà al qual es realitzin les adquisicions, però no excedirà de 502.367.773 accions o d'aquell nombre inferior de títols que, sumats a la resta d'accions pròpies de Banc Sabadell en cada moment, representen un 10% del capital social.