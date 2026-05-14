Missió empresarial al Vietnam, Tailàndia i Indonèsia

Dins del Pla d'Acció Internacional 2026 (PAI' 26) del Consell de Cambres de Catalunya i d'Acció, la Cambra de Comerç de Sabadell organitza una Missió Comercial al Vietnam, Tailàndia i Indonèsia de l'11 al 20 de maig de 2026. La delegació, coordinada pel cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra, Vicenç Vicente, està formada per vuit empreses dels sectors de sistemes de traçabilitat digital i física, vi i cava, complements alimentaris maquinària industrial, químic i paper.
Durant vuit jornades de treball, les empreses participants mantindran al voltant de 70 reunions amb empreses locals amb el suport de l'Oficina Exterior de Catalunya a Singapur (Acció Singapur), encarregada de la preparació de les agendes comercials als tres països.
Els mercats del Vietnam, Tailàndia i Indonèsia ofereixen importants oportunitats de negoci en sectors vinculats a la industrialització, la digitalització, l'alimentació i el consum de valor afegit. El fort creixement econòmic i demogràfic de la regió està impulsant la demanda de solucions tecnològiques, industrials i de sostenibilitat.
Al Vietnam destaquen especialment les oportunitats relacionades amb la indústria manufacturera, l'automatització industrial, els sistemes de traçabilitat, la indústria alimentària i les tecnologies aplicades a la logística i l'exportació.
A Tailàndia, sectors com l'alimentació prèmium, la salut i el benestar, els complements alimentaris, la química especialitzada, i les tecnologies per a la indústria 4.0 presenten un elevat potencial de creixement, gràcies a l'aposta del país per la innovació i la modernització industrial.
Pel que fa a Indonèsia, les oportunitats se centren en l'expansió de la indústria de consum, les infraestructures, la transformació industrial, l'embalatge, el paper i les tecnologies vinculades a la sostenibilitat i l'eficiència productiva, en un mercat de més de 280 milions d'habitants amb una classe mitjana en creixement constant.