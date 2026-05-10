El Seguici de la Salut omple el Centre amb l’estrena del Bou i el retorn de les Granotes del Ripoll

El Seguici de la Salut ha tornat a convertir la plaça de Sant Roc i el passeig de la Plaça Major en l’epicentre de la cultura popular sabadellenca. La primera gran cita festiva de l’any ha omplert el centre de la ciutat amb gegants, bèsties, música i danses tradicionals en una edició marcada per les estrenes i la recuperació d’elements emblemàtics del patrimoni local. El seguici es repetirà, com és habitual, durant el divendres i el dilluns de Festa Major.
Un dels grans protagonistes de la jornada ha estat el nou Bou de Sabadell, que s’ha incorporat oficialment en aquesta edició. Amb aquesta estrena, l’entitat Encultura’t ja fa desfilar les seves tres figures festives: el Lleó, la Mulassa i el nou Bou. El conjunt de bèsties s’ha completat amb l’Àliga i els Cavallets, en una desfilada on tampoc han faltat els Galejadors de Sabadell, els Gegants i Capgrossos, el Ball de Bastons i el Ball de Diables.
La Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell ha viscut la jornada amb especial emoció. La seva secretària, Montse Saladas, ha destacat que per primera vegada després d’un llarg període de restauracions "han pogut sortir les set figures juntes". A més, el Seguici ha servit també per reestrenar les populars Granotes del Ripoll, que han tornat al carrer amb una imatge renovada després de passar pel taller.
Les Granotes han recuperat els seus colors originals
Saladas també ha explicat que la celebració s’ha pogut mantenir malgrat les dificultats de les darreres setmanes, marcades per les restriccions derivades de la pesta porcina i per la pluja. Segons ha apuntat, la col·laboració amb l’Ajuntament ha estat clau per trobar alternatives i garantir que els actes es poguessin desenvolupar amb normalitat. La representant de la colla ha recordat, a més, que la festa continuarà aquest dilluns amb l’entrada de Sant Feliu i la tradicional entrega del ram, que enguany es farà a l’església de Sant Fèlix.
Precisament les Granotes han estat un altre dels moments destacats de la vetllada. Durant l’acte institucional, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va recordar que aquestes figures van néixer l’any 1985 amb una clara voluntat reivindicativa: "Denunciar el mal estat ecològic del riu Ripoll i la desaparició de fauna i flora". Amb el pas dels anys, aquelles figures satíriques s’han acabat convertint en uns dels capgrossos més estimats pels infants de la ciutat.
Ara, després d’un procés de restauració integral, les Granotes han recuperat els seus colors originals i també una de les figures que feia anys que estava malmesa. De la Rosa ha subratllat que aquesta recuperació simbolitza ""el compromís de la ciutat amb la cultura popular, la diversitat i la transmissió de les tradicions a les noves generacions".
"Sempre hem portat la ciutat de Sabadell al cor"
Un altre dels instants més solemnes de la jornada ha estat l’entrega del penó de la ciutat (la bandera brodada amb l’antic escut de Sabadell que simbolitza la identitat i la continuïtat de les tradicions populars). El càrrec de portant del penó, escollit cada any per votació popular, ha recaigut enguany en la Coral Estrella Daurada, coincidint amb el 70è aniversari de l’entitat.
Els representants de la coral han agraït el reconeixement rebut i han reivindicat la trajectòria de l’entitat portant el nom de Sabadell arreu de Catalunya i també a l’estranger. "Sempre hem portat la ciutat de Sabadell al cor", han expressat just abans d'iniciar-se la cercavila que ha culminat la festa a la plaça de Sant Roc.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ
El Seguici de la Salut
JUANMA PELÁEZ