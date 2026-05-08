Clara Bosch homenatja "l'impuls natural de cantar"

Entre la joventut hi ha un bon raig d’esperança per a la cançó popular catalana. La cantant sabadellenca Clara Bosch debuta amb Cançons d’algú, un àlbum delicat i poètic submergit en el repertori tradicional del país, però passat pel sedàs de totes les influències musicals que l’artista ha tingut al llarg de la seva vida, com el jazz, el pop i el folk. Presentarà el disc aquest dissabte al pati de l’Arteneu, a les 18h, dins del cicle Els aquàrids de maig.
“Em vaig basar molt en la manera d’entendre la música de la cançó popular catalana i la tradició oral, que sovint parla de la natura i de les escenes petites i quotidianes que ens expliquen el dia a dia”, comenta Bosch. “El disc juga precisament amb aquesta barreja entre allò tradicional i allò íntim i contemporani”, afegeix.
Cançons d’algú està composta de cinc cançons i és la primera aventura en solitari de Clara Bosch, músic formada a l’ESMUC i que com a instrumentista ha acompanyat artistes com Maria Jaume i els sabadellencs 31 FAM. Lluna neix de retornar a casa acompanyada i il·luminada per una lluna plena “protectora”. El Pardal és una versió d’una cançó popular dels Pirineus, molt vinculada a la Catalunya Nord, que descriu un noi que observa una noia des d’un castell. Non-non parteix del poema del sabadellenc Feliu Serra i Salvany, amb una segona part composta per ella. No és veritat musica un poema de Mireia Calafell, que l’artista va trobar en un llibre de la seva mare. I, per últim, Prec de matinada parla de “la necessitat humana de cantar per comunicar-nos, per acompanyar-nos i per explicar-nos, sense importància de si ho fas millor o pitjor”. Segons Bosch, és “un homenatge a aquest impuls tan natural de cantar, una eina per explicar-nos el món, transmetre històries i emocions”. La música –expressa– “ens acompanya des que naixem fins que morim: ens canten per adormir-nos i coneixem el passat pel que ens han cantat els avis”.
En les cançons del disc, Clara Bosch ha deixat vestigis dels estils musicals en què s’ha endinsat. “No vaig voler buscar una estètica molt concreta, sinó deixar que el jazz, el pop i el folk apareguessin de manera natural mentre feia les cançons. Al final ha quedat una mena de mosaic de totes les músiques que m’han marcat”, explica. Precisament, la música tradicional no està condicionada per estructures fixes o compassos rígids: “He aprofitat això per experimentar amb formes i ritmes una mica diferents”.
Els aquàrids de maig
El dissabte 17 de maig serà el torn de dues figures de la cançó d’autor, Eduard Iniesta i Joan Isaac, que presentaran Ara o mai, un espectacle conjunt que neix després de dues dècades de trajectòries compartides. El cicle tancarà el 24 de maig amb el duet format per Carles Belda i Anna Roig, que oferiran Passar-la bé, un recital desenfadat i emotiu amb cançons de diversos estils i llengües.