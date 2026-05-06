Les tietes Abby i Martha t’enverien per solidaritat

Que l'infern és ple de bones intencions ho acabarà de confirmar el Teatre Sant Vicenç, que del 9 al 31 de maig representarà a la sala gran Arsènic per compassió, sota direcció d'Esteve Pou i Amàlia Lorente. Humor negre, ritme trepidant, sorpreses i personatges excèntrics es reuneixen en aquest clàssic internacional del nord-americà Joseph Kesselring de 1941. L'Abby i la Martha (Meritxell Reñé i Carme Torras) són dues tietes aparentment entranyables amb una afició delirant i de dubtosa moralitat: enverinar per caritat senyors vells i solitaris amb la intenció d'alliberar-los del seu patiment.

Quin és el límit de la compassió? És la pregunta que es formula Mortimer Brester (David Borrell), qui descobreix aquest petit secret de les dues tietes que l'han criat des de petit quan les visita per anunciar el seu matrimoni amb la seva promesa, la filla del reverend Harper (Jordi Cascales). S'endú una bona sorpresa en obrir el bagul de sota la finestra. I embolica que fa fort. Encara s'enreda més la troca amb l'arribada del Jonathan, germà del Mortimer i perillós assassí, i del seu ajudant Dr Einstein, a més de la intervenció de la policia. 

"És una peça que s'ha convertit en un clàssic indiscutible del teatre del segle XX gràcies a la seva capacitat de fer riure a partir de situacions inesperades i moralment ambigües", expliquen des de l'entitat, que destaquen "els personatges excèntrics, les situacions rocambolesques i els girs constants que mantenen l'espectador en un equilibri perfecte entre el riure i la sorpresa". Un dels grans motors còmics de la peça és la distància abismal entre l'aparença innocent dels personatges i les seves accions.