‘Dones com jo’ arriba a l’Acadèmia de Belles Arts

Una biòloga que treballa en un peatge, una arquitecta sense feina, una arqueòloga que neteja cases i una mestra acomiadada. Dones com jo, de Pau Miró, retrata còmicament quatre amigues a punt de la cinquantena i travessades pel desengany de no haver complert amb les pròpies expectatives ni sentir-se realitzades. Tenen actituds molt diferents a l’hora d’enfrontar-s’hi, des del derrotisme fins a l’optimisme, passant per l’obsessió insegura davant de la mirada dels altres.
Aquest és el panorama que dibuixarà teatralment la companyia de teatre de l’Acadèmia de Belles Arts, que representarà l’obra del 2 al 31 de maig –divendres a les 21h, dissabtes a les 20h i diumenges, a les 18h– a l’auditori de l’entitat. Sota direcció d’Enric Company, amb l’ajuda de Cesca Martínez, l’obra estarà interpretada per Elisabet Cerdà, Imma Garcia, Tammy Vázquez i Roser Justicia. Fa un any que treballen en aquesta obra, que es presentarà amb un decorat molt senzill: un pis antic, rònec,
La vida de les quatre protagonistes es veu alterada quan una d’elles abandona la família i s’amaga en un pis buit de la ciutat. Vol estar sola, però les amigues, a qui coneix des que eren adolescents, no la deixen en pau. L’amistat, la crisi, les fantasies fonedisses i la pressió que el món exerceix sobre les dones són alguns dels grans temes d’aquesta obra, que també té tocs d’acció i d’intriga.
“Fatalista? No, home! Més aviat és una obra realista. Quanta gent té carrera i no exerceix d’allò que ha estudiat? I a tots ens pot passar que sentim que ens trobem en un moment a la vida que no hem aconseguit allò que ens havíem imaginat. Potser és un moment puntual, o una etapa, i després se’ns passa. Però és comú”, explica el director, Enric Company. En aquesta versió sabadellenca, a més, encara hi han posat una pàtina més gruixuda d’humor que en l’obra original a través d’alguns diàlegs.
Company va demanar permís al representant de l’autor original per fer aquest canvi: “Potser ens destitueix o bé es fot un fart de riure!”, comenta, divertit. I encara més: el final de la versió sabadellenca serà més optimista que l’obra original, que van portar a l’escenari del Teatre Romea el 2014 les actrius Àgata Roca, Mamen Duch, Marta Pérez i Carme Pla. Tant èxit va tenir el text que després van fer gira per Catalunya i per l’Estat. En total, van arribar a sumar 35.000 espectadors.
“Crec que el públic no sortirà corrents perquè no és un drama. Qui vulgui, hi trobarà missatge. Podrà riure. O podrà veure molt bones actrius”, comenta Company. De fet, el director sabadellenc apunta que és una obra en què les actrius s’ho han passat especialment bé. “Els vaig dir: a Dones com jo podreu gaudir dels vostres personatges a nivell interpretatiu, de les mirades i de les pauses de l’obra”. Després d’haver-s’ho passat pipa preparant la representació, ara és el torn de gaudir del públic.