L’ESDi contrau matrimoni amb Stéphane Rolland

L’ESDi va deixar puntada a la Barcelona Bridal Fashion Week, la fira de vestits de núvia més important del món. En col·laboració amb el reconegut dissenyador d’alta costura Stéphane Rolland, 7 alumnes de l’escola sabadellenca van treballar en un vestit durant mesos per exposar-lo en una desfilada dijous passat davant de més de 1.500 persones. Hi havia autoritats, premsa, marques de moda i altres empreses del sector, actors, influenciadors... Els seus noms –és possible que en el futur en sentim a parlar– són Francisca Latapiat, Adriana Martin, Tatiana Muraveynikw, Judit Serra Cheto, Eiden Rodríguez, Marian A. Ben Da Silva i Ronald Cáceres. Les marques, sempre àvides davant les oportunitats, ja es van encarregar de demanar el seu currículum.
“Per descomptat, aquests alumnes tenen moltíssim talent i tenen idees molt originals. Però també els hem seleccionat perquè tenen altres capacitats per tirar endavant un projecte tan ambiciós, tenen la capacitat de treball, de resposta i d’organització”, explica Jaume Vidiella, reconegut expert en moda i coordinador de la seu d’ESDi a Barcelona.
Han treballat amb una estrella. El dissenyador francès Stéphane Rolland, a qui la Bridal descrivia com “un mestre de l’escultura tèxtil”, va supervisar els dissenys dels alumnes del centre sabadellenc i de dues escoles de moda més –IED Barcelona i LCI Barcelona–, que van treballar amb teixits d’alta costura que la casa Gratacós va posar-los a disposició gratuïtament –més de vint referències–. Amb música en directe de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, els dissenys van desfilar lluint en models professionals. El tema central dels vestits, a partir del qual va aflorar la creativitat, era la natura. En una segona part de la desfilada, es van veure una vuitantena de dissenys del parisenc, entre els vestits de núvia i una col·lecció d’algunes de les seves peces més icòniques. El títol de la seva desfilada va ser Love for Peace, “un tribut a la vida, l’amor i a la transmissió generosa de coneixement”, amb una posada en escena poètica.
“Encara no he assimilat la magnitud d’aquesta oportunitat tan increïble”, explica Judit Serra, de 22 anys i de Sant Cugat, una de les alumnes seleccionades, que va treballar en “un vestit escultòric i voluminós, amb un tul que cau com una cascada i que buscava un moviment elegant en caminar”. Ronald Cáceres, de 23 anys i de Montcada, va oferir un “vestit entallat, amb talls asimètrics i un escot del tipus paraula d’honor, amb un volant que neix de l’esquena i envolta el vestit”. Expliquen que, amb les tutories del prestigiós Rolland van aprendre tècnica d’alta costura i manipulació tèxtil. “Guiava, però no jutjava. Ha sigut molt enriquidor, inspirador. Ens deia que havíem de sentir el tèxtil”, expliquen, a més de destacar-ne la simpatia, la coordialitat i la generositat.
No era una edició qualsevol de la Bridal. L’esdeveniment va celebrar la dècada d’aniversari. Després de tants mesos de feina, que en moments han fet l’efecte de “muntanya russa”, veure el resultat en directe va ser alliberador, l’orgull els va corprendre, van sentir alegria i van deixar enrere l’angoixa perquè el seu primer gran projecte sortís rodat.
“Segur que han après que, per fer una bona peça, cal una idea potent”, diu Vidiella. “Tal com si cuines un plat o fas una pel·lícula, cal provar moltes coses abans d’obtenir el resultat òptim. Han treballat sota la direcció d’algú molt rellevant, ha estat un aprenentatge intens. Cal molta feina i invertir-hi hores”, afegeix. El dissenyador va passar per Sabadell per veure les instal·lacions de l’ESDi, que s’ha responsabilitzat de l’acompanyament sencer dels projectes.
Les col·leccions dels alumnes
Entre les temàtiques dels alumnes, Francisca Latapiat va presentar un univers inspirat en el contrast entre el paisatge urbà de Santiago de Xile, la presència dels Andes i el record del desert d’Atacama. La proposta d’Adriana Martin pren com a punt de partida les formes orgàniques de les coves i la relació entre buit i estructura sòlida, traslladant aquesta tensió al vestit nupcial. Tatiana Muraveynikw es va inspirar en la imatge d’una núvia entesa com a ànima d’ocell: “lliure, delicada i purificada per l’amor”.
El disseny de Serra, sota el títol La danse de l’eau, “parteix de l’essència de l’aigua a la natura i de la seva capacitat per fluir, embolicar, transformar i modelar tot allò que toca”. Pel que fa a Eiden Rodríguez, va presentar una col·lecció inspirada en les arnes. Marian A. Ben Da Silva va fer desfilar una col·lecció inspirada en l’erosió, l’empremta del temps i “el diàleg entre l’aigua i la pedra”. En últim lloc, el ja esmentat vestit de Cáceres pertany a Symbiosis, “una col·lecció que observa la naturalesa com a sistema d’equilibri, transformació i interdependència”.
La Bridal va tancar diumenge després de diverses desfilades i una exposició comercial amb prop de 420 marques procedents de 37 països.