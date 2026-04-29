Més sabadellencs que mai viuen a l’estranger: aquestes són les xifres del 2026

Sabadell continua sent una de les ciutats catalanes que més residents inscrits té vivint a l'estranger. Segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a dia 1 de gener del 2026, Sabadell tenia un total de 8.384 persones vivint a l'estranger, un 2% del total de catalans que ho fan (427.423). De la quantitat conjunta, 4.332 homes i 4.052 dones. Tal com apunten les mateixes dades, des del primer dia de 2025 fins a la mateixa data del 2026, 359 ciutadans inscrits a Sabadell van emigrar a fora de Catalunya, incrementant un 4,5% interanual la quantitat de persones que han decidit partir. Per davant de la capital vallesana tan sols hi ha quatre ciutats amb més persones vivint a fora de Catalunya: Barcelona (192.869), l'Hospitalet de Llobregat (9.918), Terrassa (8.654) i Badalona (8.484).
Al Vallès Occidental, la dinàmica és la mateixa. Aquest 1 de gener del 2026 hi havia registrades un total de 29.224 persones que han nascut a la comarca i, ara, viuen a l'estranger. L'any passat hi havia 1.169 persones menys en aquestes condicions. D'aquesta xifra general de residents inscrits al Vallès, 11.865 van néixer a Catalunya; 1.228, a la resta d'Espanya; 11.006 persones són al mateix país de residència i 5.101, a altres països, pel motiu que sigui. Hi ha 24 persones més de les quals no se'n coneix informació. El principal gruix de persones que marxen tenen l'edat de treballar regularment o falten pocs mesos perquè ho sigui. En el cas del Vallès, el grup d'entre 15 i 64 anys suposa el 69% de les persones que han marxat, prosseguit pels infants i joves de 0 a 14 anys (19,7%) i dels majors de 65 anys (11,3%).
La tendència d'anar-se'n a viure a l'estranger està creixent a Catalunya. Segons les dades facilitades per l'Idescat, el 2017 hi havia 96.379 catalans vivint a l'estranger, mentre que l'1 de gener passat la xifra havia incrementat fins als 128.833. Així, en tan sols nou anys, hi ha hagut un augment d'un 33,7% de les persones que han nascut a Catalunya i han anat a viure a fora del país. Respecte a la xifra total de residents que estan instal·lats a fora de Catalunya, 221.261 es troben en algun país d'Europa; 184.226, d'Amèrica; 11.631, de l'Àsia; 6.122, de l'Àfrica, i 4.183, d'Oceania. Entrant en més detall, els cinc països que tenen més residents de Catalunya instaurats són França (62.335), el Regne Unit (39.012), l'Argentina (38.166), Alemanya (35.470) i els Estats Units (30.602).