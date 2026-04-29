El borrissol dels plàtans d’ombra irrita veïns de Sabadell: “No puc sortir sense mascareta”

El vel de borrissol que que cau dels plàtans d’ombra i que salpebra carrers i places de Sabadell s'ha convertit en una de les imatges d'aquesta primavera. La ciutat ha vist com una fina catifa groguenca s’acumulava als principals carrers, mentre els veïns alertaven de picors a la gola i als ulls, sobretot quan la brisa remou la borra. "No puc sortir de casa sense mascareta. No és Covid, són els 'plataners', que fa dies que em generen unes molèsties molt evidents", exposa la Montse Ortiz, veïna de la Creu Alta.
El que molts identifiquen com el pol·len d'aquests arbres és, en realitat, el fruit d’aquests arbres, que es desprèn coincidint amb la primavera i que provoca irritacions a ulls, nas i gola, explica Jordina Belmonte, responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) del ICTA-UAB. Segons Belmonte, la idea que aquests dies la ciutat estigui plena de pol·len de plàtan és errònia. L’experta exposa que la pol·linització del plàtan d’ombra “ja va acabar fa dies, després d’un període molt intens, i ara només podria afectar persones molt al·lèrgiques”. El que realment irrita, sosté, són “els fruits del plàtan d’ombra i les llavors del pollancre, que s’estan desprenent i s’escampen”. Aquest material s’acumula al terra i s’aixeca fàcilment, “i això és el que ens queda al coll, provoca tos i fa nosa”, remarca. Una realitat amb la que conviuen centenars de sabadellencs. "Al nostre edifici ens entra la borra, i arribo a casa cada dia amb aquestes partícules al cabell", exposa la Loli, una veïna del carrer de Berenguer el Gran, a la Concòrdia.
Sabadell té actualment 6.679 arbres d'aquesta espècie, que representen un 23% de l’arbrat viari. El plàtan d’ombra continua sent l’espècie per excel·lència a la ciutat, però el seu pes ha anat disminuint al llarg dels anys: el 2019 n’hi havia més de 7.000, que representava pràcticament tres de cada deu arbres. La majoria es van plantar entre els anys seixanta i vuitanta, en una època en què no hi havia tanta varietat per a l’arbrat urbà i en què molts municipis imitaven el model de Barcelona. "En aquell moment es van provar diferents arbres, però no tots van funcionar bé a la ciutat. Espècies com els pollancres s’han anat retirant amb el temps, mentre que els plataners han demostrat ser molt resistents i adaptar-se bé a l’entorn urbà", exposen fonts de l'Ajuntament de Sabadell. Tot i la seva utilitat —és un arbre resistent i genera una ombra densa que ajuda a reduir temperatures—, cada primavera tornen les mateixes molèsties.
La presència de plàtans d’ombra forma part del paisatge urbà de Sabadell des de fa dècades. L’Ajuntament ja no planta aquesta espècie de manera generalitzada i aposta per arbres mediterranis més resistents i amb menor potencial al·lergogen, segons exposen fonts municipals. Només es continuen plantant plàtans d'ombra en espais amb valor històric o patrimonial —com la Rambla o l’avinguda de Barberà—, on "quan un exemplar es perd es reemplaça per un altre per mantenir la imatge característica d’aquests espais", sostenen.
Menys nivells de pol·len a l'aire
Tot i que la XAC havia previst una primavera i un estiu especialment carregats de pol·len arran de les pluges abundants i les temperatures suaus de l’inici de temporada, les condicions recents han capgirat el pronòstic. Segons Belmonte, la calor intensa i manca de pluges de les últimes setmanes ha accelerat els processos de les plantes i n’ha esgotat les reserves d’aigua. “Hem hagut de matisar la predicció perquè la situació ha canviat: no plou per damunt del normal i la calor ha avançat els cicles”, explica.
Per això, a partir d’ara, les concentracions de pol·len que hi haurà a l'aire seran més pròximes a un any habitual. En el cas del plàtan d’ombra, la pol·linització ja ha acabat. Així i tot, fins el mes de juny, les persones al·lèrgiques poden sentir molèsties. Pel que fa a altres espècies que també generen reaccions al·lèrgiques més clàssiques —com les gramínies, l’olivera, els blets o les artemísies—, els nivells seran normals, i els efectes de les floracions haurien d’acabar al juny, no al juliol com s’havia previst inicialment.