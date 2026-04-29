Canvis al servei d’ajuda per l’addicció a les pantalles: ampliat a infants de totes les edats

Canvis en la gestió de les ajudes municipals relacionades amb l'addicció a les pantalles. La precoç arribada de les tecnologies i les pantalles als infants i joves de la ciutat –cada vegada més– han portat l'Ajuntament de Sabadell a replantejar l'abast del servei municipal especialitzat al respecte. Així, el Servei d’Assessorament i Informació en Drogues i Pantalles (SAIDP) del consistori ha ampliat i reforçat la seva cobertura i, ara, s'adreçarà a famílies amb infants de qualsevol edat. Fa dos anys, l'abast era menor, ja que s'oferia el servei a partir dels 12 anys. El 2025, l'assessorament es va ampliar a infants a partir de deu anys i ara s'ha ampliat encara més, sense límit d'edat. L’ampliació del SAIDP vol oferir eines i recursos perquè les famílies puguin fer un acompanyament informat, conscient i adaptat a cada etapa evolutiva en relació amb l’exposició i els usos de pantalles de fills i filles.
L'ús de les pantalles, el principal motiu de consulta
El SAIDP va atendre 183 persones durant el 2025, de les quals 134 rebien assessorament –personalitzat, confidencial i gratuït– per primera vegada. En total, es van dur a terme 395 assessoraments individualitzats, un 11% més que l’any anterior. La major part de les sessions es van fer amb joves (68%), tot i que el servei també s’adreça a adults. Les dades del servei confirmen que les pantalles són el principal motiu de consulta: 89 persones noves van demanar assessorament en aquest àmbit, mentre que 40 ho van fer per consum de substàncies potencialment addictives. Cinc persones van assistir a la consulta per ambdós motius. Pel que fa a les assessories sobre l’ús de pantalles, els principals motius de consulta han estat l’establiment de pautes i límits (52 persones); les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (42 persones); l'ús de videojocs (33) i, en grau més baix, sobre jocs d’atzar, pornografia, assetjament i inversions.
A banda de l’atenció individualitzada, el servei impulsa propostes preventives adreçades a col·lectius, com ara campanyes de sensibilització per a alumnat d’ESO, serveis comunitaris sobre tabac, alcohol i pantalles i sessions participatives orientades a famílies de joves i adolescents. Durant el 2025, un total de 4.389 adolescents i joves van participar en activitats col·lectives de prevenció: 3.443 en accions relacionades amb alcohol i altres drogues i 946 sobre l’ús de pantalles.