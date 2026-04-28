Incrementen els preus dels títols d'autobús a partir de l'1 de maig: quant valdran?

La companyia Transports Urbans de Sabadell (TUS) incrementarà lleugerament les seves tarifes a partir de l'1 de maig del 2026. Tot i això, la bona notícia per als usuaris és que les bonificacions del 50% es mantenen, i permet contenir l’impacte de les revisions tarifàries i conservar uns preus assequibles en comparació amb altres ciutats. La darrera actualització dels preus va ser l'abril passat i, enguany, s'ha determinat que hi hagi una nova pujada dels preus de cada títol.
El bitllet senzill, vàlid per a un únic viatge passarà a tenir un preu d'1,80 euros, cinc cèntims més que fins ara. La T-10 viatges, que costarà 10,10 euros, incrementa 30 cèntims respecte a la darrera actualització, que va pujar fins als 9,8 euros. En el cas dels abonaments, la T-Mensual ha pujat fins als 20,60 euros (20 euros, fins ara) i la T-Mensual Jove, fins als 14,35 (fins ara, 13,95). Els preus, doncs, han tingut una variació a l'alça respecte a la darrera vegada que es van actualitzar. El gener passat, els preus es van mantenir intactes, tot i la pujada generalitzada de diversos serveis.
Què ofereix cada bitllet?
Bitllet senzill: expedit pel conductor, vàlid per a un sol viatge, unipersonal, no permet transbordament i és gratuït per als menors de quatre anys.
T-10 viatges: multipersonal, vàlid per fer deu viatges, permet transbordament entre diferents línies urbanes durant una hora i 15 minuts i es pot adquirir a l'Oficina de Mobilitat de TUS o als diversos establiments adherits a la xarxa.
T-mensual: personal i intransferible, nombre il·limitat de viatges durant els següents 30 dies des de la primera validació i es pot adquirir a l'Oficina de Mobilitat de TUS o als diversos establiments adherits a la xarxa.
T-mensual jove: personal i intransferible per a joves menors de 30 anys durant els següents 30 dies des de la primera validació i es pot adquirir a l'Oficina de Mobilitat de TUS o als diversos establiments adherits a la xarxa.