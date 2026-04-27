El vitrall més famós de Vila i Grau

El sabadellenc va dissenyar centenars de metres quadrats del mosaic lluminós de colors de la Sagrada Família

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 17:52
Actualitzat el 27 d’abril de 2026 a les 17:53

Saps quin vitrall és, perquè probablement és un dels més famosos del món. I saps on és, perquè és un símbol de Barcelona que es veu des de ben lluny. Però el que potser se’t passa és que el vitrall de la Sagrada Família és obra d’un sabadellenc, el polifacètic pintor Joan Vila i Grau (1932-2022). 

Quan meditava jubilar-se, li va arribar l’encàrrec de la seva vida per part de l’arquitecte en cap: dissenyar centenars de metres quadrats de vitralls abstractes per acolorir lluminosament la basílica, d’acord amb la idea que tenia Gaudí.  Hi havia de regnar la coherència. Va utilitzar un sistema anomenat tricomia: reproduir colors a través de l’estampació successiva del vermell, el verd i el blau. Abans, Vila i Grau feia proves amb aquarel·les. Tenia tanta feina que el va haver d’ajudar el seu fill gran, Antoni Vila Delclòs. Volia crear una atmosfera perquè “l’espiritualitat es fiqués a dins de cada visitant”. 

El projecte va durar 18 anys. I això que, quan el va acceptar, meditava jubilar-se. Va acabar la seva feina el 2016, poc abans de morir. El que encara menys gent sap és que hi ha un vitrall de Vila i Grau a l’Antiga Seu de la Caixa. 

