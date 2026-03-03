Saps com i on van néixer les associacions de veïns a Sabadell?

Molta gent hi passa, però poques persones s’hi fixen. El juliol de 1952 es va fundar la primera associació de veïns de Sabadell al carrer de Sant Antoni, al Centre. El creador va ser Joan Sala i Rovira i es va batejar amb el nom d’Agrupació Permanent de Veïns del Carrer de Sant Antoni. Avui, encara hi ha visible una placa que commemora la proposta del manresà, que va ser acollit per una família sabadellenca, en un moment que el carrer, molt transitat, va esdevenir un punt clau del Sabadell d’aleshores.
Així, a la paret de la banda on hi ha el Museu d’Història de Sabadell, hi reposa un mosaic de sis rajoles elaborat pel ceramista Modest Casademunt i Giralt amb les següents paraules: “Ens volem com a germans, estimem les flors i els infants i venerem la vellesa que és, per nosaltres, la millor riquesa”. La tasca de l’agrupació va ser tan necessària com profitosa per a la cultura, l’oci i la convivència del barri. La placa, que data del 8 de desembre de 1952, es va presentar mesos més tard de la inauguració de l’entitat, així com altres mosaics que es van elaborar el 1953 i el 1960, durant festes veïnals.
Joan Sala i Rovira va viure la guerra, l’exili i la duresa dels camps de concentració francesos. Quan va poder tornar, després de detencions i dificultats, es va trobar una ciutat colpejada i una família que també havia patit la repressió. Davant d'això, va apostar per refer la trama cívica del barri recuperant la cultura, la convivència i l’esperit festiu en un temps complicat. Així, amb un grup de veïns, va impulsar l’Agrupació Permanent de Veïns del Carrer de Sant Antoni, que va acabar esdevenint un motor d’activitat cultural i cohesió al Centre.