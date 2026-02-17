ARA A PORTADA

Saps on és... el monument a Anselm Clavé?

Sabadell té dedicats a l’impulsor de les corals un carrer, un passatge i una plaça, als barris del Centre i Gràcia

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 15:57

Els barris del Centre i Gràcia acullen els espais on Sabadell homenatja Josep Anselm Clavé, impulsor de les corals a Catalunya. Hi té dedicats un carrer i un passatge en el primer, i una plaça en el segon. I és en aquesta plaça on hi ha el Monument a Anselm Clavé, protegit en el pla de patrimoni de l’Ajuntament de forma integral, la màxima protecció.

És una obra dels sabadellencs Camil Fàbregas (escultor) i Josep Vila Juanicó (arquitecte), entre els anys 1947 i 1949. Es tracta d’un monument commemoratiu format per un basament de pedra sobre el qual hi ha un relleu que representa un grup coral mixt (un orfeó català), un grup masculí amb indumentària popular catalana i una dona amb indumentària corresponent a la classe obrera amb un infant als braços que juga amb unes fulles de roure. A la part superior hi ha una figura femenina asseguda que té fulles de llorer a les mans i mira el relleu d’Anselm Clavé. El monument és l’element central de la plaça, pròxima a la carretera de Molins de Rei i a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Can Feu - Gràcia.

