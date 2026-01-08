ARA A PORTADA

Saps on és... la centenària casa Armengol?

L’edifici actual data del 1917, acull quatre habitatges i va ser un dels primers blocs plurifamiliars de Sabadell

  • La tribuna del primer pis de la casa Armengol -
  • La casa Armengol, a la Rambla, 30 -
Publicat el 08 de gener de 2026 a les 10:44

La Rambla de Sabadell compta amb una llarga llista d’edificis històrics, protegits per la seva singularitat. Un d’aquests és la casa Armengol, centenària i situada al número 30. Es tracta d’una finca entre mitgeres, amb planta baixa que ara és un local i quatre pisos més d’alçada. Destaca la tribuna del primer pis, que suporta el balcó del segon. 

L’edifici és obra de l’arquitecte Joaquim Manich i Comerma l’any 1917. Respon a l’estil arquitectònic del noucentisme. Manich (1882-1976) va ser un arquitecte sabadellenc que va exercir aquest càrrec com a funcionari de l’Ajuntament de Sabadell. Diverses cases que va fer es conserven, com el cas de l’Armengol, que segons el pla de patrimoni local va ser un dels primers edificis plurifamiliars de la ciutat.

 

L’edificació existent va néixer fruit de la reforma d’una casa que ja existia en aquesta adreça i que pertanyia a la família Armengol i on va néixer, com recorda una placa, Francesc Armengol i Duran el 1884. Presidí la Secció Propagandista de la Sardana del Centre Català, primera entitat sardanista de Sabadell.

