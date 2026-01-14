ARA A PORTADA

Saps on són el sortidor i els bancs de pedra de l'antic Passeig?

L'Ajuntament atresora el mobiliari urbà en un equipament municipal des de 1996

  • L'antic Passeig de la Plaça Major, abans anomenat Primo de Rivera -
Publicat el 14 de gener de 2026 a les 09:20

El sortidor era un dels elements més icònics de l’històric Passeig de la Plaça Major. Durant el segle passat, el brollador va ser un punt de trobada que ara és recordat amb enyorança i romanticisme. Tanta nostàlgia suscita que hi ha hagut campanyes per reintegrar la font a Sabadell. I sí, seria factible. Perquè l’Ajuntament atresora aquest element des de 1996.

Va ser el 2011 quan l’aleshores periodista d’aquest diari Víctor Colomer va descobrir que al viver municipal de Sabadell, on l’Ajuntament guarda estris i material per als parcs i jardins, a més de mobiliari urbà, hi ha el sortidor i els també icònics bancs de pedra de l’antic Passeig. Més de 1.600 sabadellencs van reclamar que tornessin al Passeig en una campanya a Facebook.

La reforma de l’espai que va culminar a finals de 2022 incorpora evocadores fonts modernes, però va deixar escapar l’oportunitat de, tal com fan alguns dels grans arquitectes d’aquesta ciutat a les seves obres, integrar elements històrics com a àncores d’identitat que interactuen amb la contemporaneïtat.

Però ja és tard? Colomer ha tornat a comprovar que, 30 anys després, els bancs i el sortidor continuen exactament al mateix lloc. 

