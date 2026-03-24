Saps on s'amaga la ceba de Sabadell durant l'any?

Algú és “de la ceba” quan és molt de Sabadell i té un fort arrelament a la ciutat. Però... hi ha algú més de la ceba que la mateixa ceba de la ciutat? Difícilment. Aquesta criatura que simbolitza Sabadell com ningú més ho pot fer, dorm, sempre que no surt a ballar, a l’Espai Emprius, al carrer d’Emprius, 7, des del 2023. Aquest local, situat al barri de Covadonga, acull quatre entitats relacionades amb la cultura popular: els Gegants de Sabadell, els Gegants del Rodal, la Colla Bastonera de Sabadell i la Colla Gegantera de Gràcia.
Aquesta darrera organització és la propietària de la ceba de Sabadell i, de fet, en guarda dues: l’original, que descansa permanentment al local i una de nova, de principis del 2000, que és la que surt a ballar. “La nova és 100% nostra i l’antiga ens la van cedir”, explica un dels membres de la colla. A banda de la ceba, s’hi guarden altres figures conegudes pels sabadellencs que visiten sovint les cercaviles, com l’àguila o diverses parelles de gegants. Així, els dies que toca sortir a ballar, es carreguen en un camió, es transporten fins al punt on comença la trobada i ja estan preparades per ballar!