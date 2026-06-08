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Saps on és...

Saps on és... la Sagrada Família de Sabadell?

A part d’una escola, també dona nom a una parròquia del barri de les Termes que el 2017 va celebrar 50 anys

  • Parròquia Sagrada Família de Sabadell -
Publicat el 08 de juny de 2026 a les 18:00

El papa Lleó XIV beneirà aquest dimecres, 10 de juny, la torre de Jesús de la icònica Sagrada Família de Barcelona. Però més enllà de l’obra segurament més coneguda d’Antoni Gaudí, el concepte de Sagrada Família dona nom a molts altres indrets. A part d’una escola, a Sabadell també hi ha un equipament religiós que porta aquest nom, l’església de la Sagrada Família, al passeig del Dos de Maig, 35, de les Termes

El 22 d’octubre de 2017, l’aleshores bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, va presidir la missa amb motiu del 50è aniversari de la creació de la parròquia, el 1967. L’administrador de la parròquia és el mossèn Gustavo Lezama.

L’any 2025 la Sagrada Família d’Antoni Gaudí, a Barcelona, va rebre 4.877.567 visitants, pràcticament els mateixos que el 2024 (+0,91%). La nacionalitat nord-americana és la primera en nombre de visitants (15,07% del total), seguida de la xinesa (7,20%) i la italiana (6,92%). Els visitants de nacionalitat espanyola van representar el 10,82% del total, i els de la resta d’Europa, el 15,67%.

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