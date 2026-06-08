ARA A PORTADA
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Ferran Costa: "Tot és qüestió de sentir el que fas i aquest equip és la meva vida" Marc Segarra Rodríguez
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400 entrades visitants per a l'anada de la final per l'ascens del CE Sabadell Marc Segarra Rodríguez
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24 hores per la Selectivitat, biblioteques a vessar i detectors anticòpia: "Passo nou hores diàries estudiant a la Vapor Badia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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El síndic reclama un nou sistema per identificar els guals inactius a Sabadell: "No pot ser que no paguin i en facin ús" Marta Ordóñez
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Saps on és... la Sagrada Família de Sabadell?
A part d’una escola, també dona nom a una parròquia del barri de les Termes que el 2017 va celebrar 50 anys