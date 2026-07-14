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Saps on es guarda tota l'aigua potable de Sabadell?

Saps on és...

La ciutat disposa de cinc grans dipòsits repartits, amb capacitat per a gairebé 79.000 metres cúbics

  • Un dels dipòsits de la Serra d'en Camaró
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 09:33

Obrir l’aixeta de casa i que surti aigua és molt senzill per a nosaltres, però... on s’emmagatzema aquesta aigua? Sabadell disposa de cinc punts principals d’emmagatzematge d’aigua potable, distribuïts estratègicament pel municipi, amb una capacitat total de 78.700 metres cúbics. Aquesta xarxa fa possible que la ciutat pugui respondre tant als pics de demanda com a possibles incidències en el subministrament.

Segons fonts de la companyia responsable del servei, Aigües Sabadell, el dipòsit amb més capacitat es troba al barri de Can Llong. Les seves dues grans cisternes poden emmagatzemar fins a 44.000 metres cúbics d’aigua, una xifra que representa més de la meitat de tota la capacitat d’emmagatzematge de la ciutat. En segon lloc hi ha el complex de Ca n’Ustrell, a Sant Julià d’Altura, format per tres dipòsits que sumen una capacitat de 16.500 metres cúbics.

La xarxa es completa amb els dipòsits de Serra de Galliners, a Sant Pau de Riu-sec, on també s’ubica una de les dues plantes de tractament de la companyia. Aquest complex disposa de tres vasos amb una capacitat conjunta d’11.000 metres cúbics. També hi ha el dipòsit de Serra d’en Camaró, que pot emmagatzemar 7.000 metres cúbics, i, finalment, el dels Censos, a tocar de Matadepera, el més petit dels cinc, amb un únic dipòsit de 200 metres cúbics. En conjunt, aquestes instal·lacions constitueixen una infraestructura essencial per garantir que l’aigua arribi de manera segura i continuada a les llars, comerços i equipaments de Sabadell, independentment de les variacions en el consum diari.

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