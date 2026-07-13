Hostafrancs reclama més il·luminació en diversos carrers del barri: “La llum és massa tènue”

Veïns d’Hostafrancs tornen a reclamar una millora de l’enllumenat públic en diversos punts del barri. Asseguren que la il·luminació actual és insuficient i demanen la instal·lació de més punts de llum i de més potència per millorar la visibilitat i la sensació de seguretat durant la nit. Les principals zones afectades són el carrer Margenat, el carrer Moratín i el nucli vell d’Hostafrancs, on, segons denuncien, fa temps que conviuen amb un enllumenat que consideren massa feble. “La llum és massa tènue i fa temps que demanem una solució. El que volem és una il·luminació adequada per al barri”, explica Montse Cascales, des de l’associació de veïns d’Hostafrancs. Segons afirma, aquesta és una reivindicació històrica que encara no ha rebut resposta.
La demanda va tornar a fer-se visible durant la Festa Major d’Hostafrancs, quan els veïns van aprofitar la celebració per alçar la veu i recordar la necessitat de renovar l’enllumenat dels carrers afectats. Veïns consideren que l’actual sistema no ofereix prou llum per garantir el confort dels residents, especialment durant els mesos d’hivern, quan es fa fosc més aviat. “Hi ha carrers on costa veure-hi bé quan cau la nit. No demanem res extraordinari, només una il·luminació que respongui a les necessitats del barri”, assenyalen diversos veïns, que coincideixen a reclamar una actuació municipal. Consideren que la millora de l’enllumenat contribuiria a incrementar la percepció de seguretat i la qualitat de vida dels residents, i espera que l’Ajuntament pugui atendre una petició que, asseguren, fa temps que està sobre la taula.
L’Ajuntament de Sabadell assegura que la reivindicació està prevista dins del projecte de renovació de l’enllumenat públic . Segons fonts municipals, els carrers Moratín i Margenat formen part de les vies on es renovaran les lluminàries, amb una actuació prevista per a principis de 2027. El consistori explica que la substitució dels punts de llum actuals per tecnologia LED permetrà "millorar la il·luminació dels carrers i augmentar l’eficiència energètica". En total, el projecte contempla el canvi de 1.634 lluminàries, fet que permetrà que el 95% de l’enllumenat públic de Sabadell sigui de tecnologia LED.