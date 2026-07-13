El Fresc tanca la novena edició amb 3.300 entrades venudes

El Fresc26, el Festival d’Estiu de Sabadell, ha tancat la seva novena edició amb 3.300 entrades venudes i un balanç molt positiu. Durant quinze sessions, la programació ha combinat un any més teatre, música i poesia amb artistes consolidats i creadors de proximitat.
Sis sessions han exhaurit totes les localitats. Es tracta de les dues funcions de Bona gent, de Quim Masferrer; Loop, del sabadellenc Ramon Madaula; el concert de Laura Andrés presentant +Zerø; el d’Alfred García amb T’estimo es te quiero; i la cloenda de Sidonie amb Catalan Graffiti. Altres espectacles també han registrat ocupacions molt elevades, entre els quals L’estiueig, d’Els Pirates Teatre; el concert de Roger Mas presentant El rei de les coses; Let’s Rock, Let’s Dance… Let’s Cello!, de Northern Cellos; Desaparellats, amb Esther López i Ricard Farré; i el concert de Cris Juanico presentant Rosa des vents.
Al llarg de les quinze sessions, l’amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell ha acollit també artistes i companyies com Joan Carreras, Albert Triola, Miquel Sitjar i Ramon Godino o Engruna Teatre, en una programació que ha tornat a combinar grans noms de l’escena catalana amb una presència destacada de creadors vinculats a Sabadell, com Ramon Madaula, Laura Andrés, Jordi Fité o Engruna Teatre.
Els abonaments han mantingut el bon comportament registrat en les darreres edicions i han tornat a representar una part important de la venda d’entrades, un indicador de la fidelitat d’un públic que aposta per gaudir de diversos espectacles del festival.
Final de festa amb Sidonie
La cloenda del Fresc26 va anar a càrrec de Sidonie, que ahir diumenge van presentar Catalan Graffiti en un concert que va evidenciar, una vegada més, un dels grans valors del festival: la proximitat entre artistes i públic que ofereix l’amfiteatre dels Jardinets.
Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, valora positivament els resultats: "Les dades confirmen la confiança del públic en el Fresc i en una programació que combina grans noms, talent de proximitat i propostes de descoberta. Estem molt satisfets de la resposta obtinguda durant aquestes tres setmanes, especialment en una edició en què les altes temperatures i els episodis de calor intensa han condicionat novament alguns hàbits del públic pel que fa a l’assistència a activitats a l’aire lliure, especialment la compra d’entrades d’última hora".
El Fresc26 s’ha desenvolupat del 25 de juny al 12 de juliol a l’amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell. La iniciativa l’ha organitzat la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb BBVA com a partner principal.