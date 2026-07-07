La Joventut de la Faràndula bat un nou rècord de 21.900 espectadors

La Joventut de la Faràndula ha tancat la temporada 2025-2026 amb 21.900 espectadors en el conjunt de la seva programació artística, una xifra que suposa un nou rècord per a l’entitat sabadellenca. El balanç inclou el públic dels espectacles representats al Teatre La Faràndula i les dues produccions d’aquesta temporada del cicle Apostes en Escena, que vol fomentar l’aparició de nous talents entre les persones associades.
“El balanç és molt positiu perquè demostra que el públic continua responent a la proposta artística i que l’entitat manté una gran capacitat de mobilització”, valora Toni Marquès, president de l'entitat. “Aquesta temporada hem combinat títols molt estimats pel públic amb una nova estrena de gran format, i tot plegat ha estat possible gràcies a la implicació de socis, sòcies, equips artístics, tècnics i famílies”, afegeix.
El gruix del públic correspon a les representacions a La Faràndula, on la producció més seguida ha tornat a ser Els Pastorets, amb 7.626 espectadors. També han registrat una molt bona resposta Ventafocs, que en la seva estrena ha reunit 5.211 persones, i La Sireneta, que en la reposició de març ha sumat 4.791 espectadors. La temporada s’ha completat amb Pinocchio, vist per 3.297 espectadors, les representacions d’Els Pastorets Infantils, amb 520 assistents, i les dues propostes del cicle Apostes, que han reunit 389 espectadors. Es tracta de Si no ens veiem, Bon Nadal, representada a finals d’abril, i Job, representada aquest cap de setmana passat.
Activitats de formació
A banda de la programació artística, les activitats de formació de la Joventut de la Faràndula també han mantingut una elevada participació. Les mostres de final de curs de han reunit 1.888 espectadors. El Taller de Teatre Infantil n’ha aplegat 850; l’Aula Jove de Teatre, 450; el Taller de Teatre d’Adults, 400, i la reposició de l’espectacle Somni d’una nit d’estiu, que l’Aula Jove va fer en el marc dels actes d’aniversari de l’Estruch ha reunit 188 persones.
Aquests resultats tanquen una temporada especialment positiva per a l’entitat, marcada per l’estrena de Ventafocs, el nou màxim històric d’Els Pastorets i els tres PremiOFF obtinguts per La Sireneta, distingida com a Millor Musical Amateur Original, a més dels guardons a Millor Disseny de So per a Xasqui Ten i Millor Disseny d’Il·luminació per a Jordi Bech.