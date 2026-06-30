'La Sireneta' de Joventut de la Faràndula conquesta Madrid als Premis OFF

La Joventut de la Faràndula ha rebut tres guardons en la segona edició dels PremiOFF, celebrada aquest dilluns als Teatros Luchana de Madrid. L’entitat sabadellenca ha estat distingida amb el guardó a Millor Musical Original Amateur per La Sireneta, muntatge que també s’ha endut el premi a Millor Disseny de So per a Xasqui Ten i el premi a Millor Disseny d’Il·luminació per a Jordi Bech. El muntatge arribava a la gala amb set nominacions: Disseny de So, Disseny d’Il·luminació, Caracterització, Figurinista, Escenografia, Actor de Repartiment i Musical Amateur Original.
Una delegació de la Joventut de la Faràndula, encapçalada pels directors del muntatge, Maria Pla i Salva Peig, va assistir a la gala de lliurament dels premis. Els PremiOFF són uns guardons d’àmbit estatal creats per donar visibilitat a produccions de teatre musical i de text, tant amateurs com professionals, fora del circuit de les grans produccions comercials.
El reconeixement a La Sireneta posa en valor la feina artística i tècnica d’un musical familiar de gran format estrenat per l’entitat el maig de 2025. El muntatge, escrit i dirigit per Salva Peig i Maria Pla, compta amb música original de Xasqui Ten i coreografies de Montse Argemí, i ha superat els 10.000 espectadors entre les dues primeres tandes de funcions.
Més enllà del resultat, la presència de la Joventut de la Faràndula en aquests premis ha permès situar la producció en un aparador estatal i compartir espai amb companyies i projectes procedents de diferents punts d’Espanya. Segons l’entitat, l’experiència viscuda a Madrid ha estat especialment positiva pel reconeixement a una producció amateur creada des de Sabadell.
La Sireneta tornarà a escena el proper mes de novembre amb sis noves funcions al Teatre La Faràndula, després de la bona acollida obtinguda tant en l’estrena com en la reposició d’aquesta mateixa temporada.