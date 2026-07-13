"Poca mà d'obra qualificada i tothom a última hora": per això poden tardar un mes a instal·lar-te l'aire condicionat

L’augment de les temperatures ha tornat a disparar la demanda d’aires condicionats en ple estiu. En alguns casos, aconseguir una instal·lació ja no és qüestió de dies: segons el president del Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i el Vallès, Cristóbal del Caño, els terminis d’espera poden arribar “a un mes, en funció de l’empresa”.
El motiu és doble. D’una banda, la calor intensa concentra les peticions en molt poc temps. De l’altra, el sector fa temps que arrossega una important manca de mà d’obra qualificada. “La gent se’n recorda a última hora”, resumeix el president del gremi. Aquesta concentració de comandes coincideix amb unes empreses que ja treballen “molt tensionades per la falta de personal”. Segons apunta, actualment caldria incorporar entre 4.000 i 5.000 professionals al sector per començar a alleugerir la situació. Cada equip d’instal·ladors pot muntar, de mitjana, entre una i dues màquines al dia, en funció de la complexitat de cada actuació, expliquen des del Gremi.
Les previsions, a més, apunten que aquesta necessitat anirà a més. La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya calcula que la transició energètica, l’expansió dels sistemes de climatització, les bombes de calor i altres instal·lacions vinculades a la descarbonització faran necessari incorporar fins a 107.000 nous instal·ladors a Catalunya abans del 2050. Segons l’últim informe sectorial de FEGICAT, un 66% de les empreses del sector busquen professionals i es podrien incorporar “demà mateix” uns 22.000 operaris.
Alerta amb els tripijocs
L’elevada demanda també afavoreix que alguns particulars busquin alternatives més ràpides fora dels canals habituals. “Recorren a amics, familiars o llocs poc fiables”: el Gremi adverteix dels riscos d’aquestes pràctiques i insisteix que els aparells han de ser instal·lats per professionals habilitats. “Han de ser instal·ladors homologats, que sàpiguen el que toquen”, remarca Del Caño, ja que els equips contenen gasos fluorats que requereixen una manipulació específica i, si la instal·lació és deficient o es produeix una fuita, poden generar un impacte ambiental important.
A més, recorda que quan un particular compra un aire condicionat ha de retornar al distribuïdor la documentació acreditant que la instal·lació l’ha fet un professional autoritzat. Si aquest tràmit no es completa, s’exposa a sancions que poden començar “com a mínim en 600 euros”.
"Cal prestigiar més l'ofici i la formació: es cobra molt bé"
La manca d’instal·ladors és un dels principals reptes del sector, però el Gremi d’Instal·ladors del Vallès considera que la solució passa, en bona part, per reforçar la Formació Professional. Del Caño, atribueix part del problema a la desaparició, fa dècades, de la figura de l’aprenent. “Ara amb l’FP Dual s’està intentant arreglar, però s’ha fet tard”, assegura. Tot i que els gremis formen nous professionals, admet que no són capaços de cobrir el ritme que exigeix el mercat.
També reivindica un canvi de percepció social sobre els oficis. “Molta gent encoratge els seus fills perquè siguin arquitectes o metges, però els oficis avui estan molt ben retribuïts”, afirma. En aquest sentit, destaca que un ajudant sense experiència pot començar cobrant al voltant de 1.400 euros mensuals i recorda que el sector del metall, per exemple, és un dels que ofereix millors condicions salarials.
Rendes baixes, menys aires
La creixent necessitat de refrigeració també posa de manifest les desigualtats socials davant la calor. Un estudi recent de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) constata que, a la demarcació de Barcelona, l’accés a sistemes de refrigeració està estretament vinculat al nivell de renda. Només el 38,9% de les llars amb menys ingressos disposen d’algun sistema per refrescar l’habitatge, mentre que aquest percentatge s’eleva fins al 71,2% entre les famílies amb rendes més altes. La mitjana provincial se situa en el 57,2%.