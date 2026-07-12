Sabadell instal·larà una pantalla gegant a l’amfiteatre del Parc de Catalunya per seguir la semifinal del Mundial

L'Ajuntament de Sabadell ha informat que la ciutat tornarà a comptar amb una pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc de Catalunya perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de futbol entre les seleccions d'Espanya i França, que es disputarà aquest dimarts 14 de juliol a les 21 hores. L'alcaldessa Marta Farrés també ho ha explicat a través de les seves xarxes socials.
Segons han explicat des del consistori, la instal·lació de la pantalla anirà a càrrec d'una empresa privada i recupera una iniciativa que ja va registrar una gran participació durant l'Eurocopa de 2024, quan centenars de persones es van reunir en aquest mateix espai per veure la final.
"L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui viure la semifinal del Mundial en un entorn privilegiat com és l'amfiteatre del Parc de Catalunya", han assenyalat fonts municipals.
Abans del partit, a partir de les 19 h, els assistents també podran gaudir d'animació musical amb un DJ, i també espais de venda de menjar i begudes. Un cop finalitzi l'enfrontament, l'espai acollirà una festa pel públic.
Des de l'Ajuntament també han avançat que, en cas que la selecció espanyola aconsegueixi la classificació per a la final del Mundial, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 21 hores, l'amfiteatre del Parc de Catalunya tornarà a acollir una pantalla gegant i activitats d'animació perquè els aficionats puguin seguir el partit de manera conjunta.